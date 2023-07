La Generalitat Valenciana nomena un comissionat per a la violència contra la dona després de suprimir la violència masclista en el pacte del PP amb Vox

El ple del Consell d'aquest divendres contínua amb els nomenaments del segon escaló, les direccions generals i els alts càrrecs que conformen l'Executiu autonòmic de PP i Vox. Entre els noms aprovats pel ple destaquen el de l'exdiputat Jorge Bellver, director general de relacions amb les Corts Valencianes, i del també exdiputat Felipe del Baño, que serà comissionat per a la violència contra la dona. Del Baño va ser assessor d'Eduardo Zaplana i diputat entre 2003 i 2007.

En el nou organigrama les competències de l'Institut de la Dona, fins ara una direcció general, es disgreguen en diversos departaments. El pacte de govern del PP i Vox per a governar en coalició la Generalitat Valenciana, presidida per Carlos Mazón, eliminava els termes violència de gènere i violència masclista, conceptes que la ultradreta nega, per a substituir-los per violència intrafamiliar.

Després de la polèmica generada per l'acord i les declaracions de dirigents de Vox, Mazón va començar a dissenyar un Executiu autonòmic que esmenara aquest aspecte. Així, ha elegit com a vicepresidenta segona i consellera d'Igualtat Susana Camarero, artífex del primer pacte d'Estat contra la violència de gènere, de qui dependran les polítiques sobre la dona.

Aquest divendres s'ha nomenat també Álvaro Martínez Ávila com a advocat general de la Generalitat, Francisco Javier Sendra Mengual com a secretari autonòmic de Medi Ambient i Territori i Felipe Javier Carrasco Torres, com a secretari autonòmic d'Indústria, Comerç i Consum. Els departaments que dirigeix Vox segueixen sense quadres, excepte els sotssecretaris i el secretari autonòmic de Justícia, parlamentari d'aquesta formació en el Congrés.

Respecte a les direccions generals, el ple ha aprovat aquest divendres 22 nomenaments. A més de Bellver, destaca la seua assessora en el Parlament valencià, María Jesús García Frigols, que va ser assessora de Zaplana en el Consell, va formar part del seu equip en el Ministeri de Treball, va ser cap de gabinet de Lola Johnson en la conselleria de Cultura en el govern de Francisco Camps i directora general en el Consell d'Alberto Fabra. Ara ha sigut nomenada directora general d'Organització i Coordinació Institucional, el mateix càrrec que va deixar en 2015.

Mazón tira mà dels quadres del PP per a aquest segon i tercer escaló. Als exdiputats i persones que van tindre responsabilitats en anteriors governs se sumen el regidor de La Nucia Miguel Ángel Ivorra Devesa, com a director general d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental o la diputada María del Rosario Escrig Llinares, com a directora general d'Innovació i Inclusió Educativa.