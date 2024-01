La Generalitat Valenciana reclama al Govern 1.782 milions anuals fins que es reforme el finançament

Els experts que assessoren el Govern valencià calculen que l’Estat hauria d’aportar uns 1.782 milions d’euros anuals addicionals durant la legislatura vigent per a equiparar la Comunitat Valenciana a la mitjana de les comunitats en finançament. La Generalitat Valenciana farà seua aquesta reivindicació i la plantejarà al Ministeri d’Hisenda, que dirigeix María Jesús Montero juntament amb la reforma del sistema de finançament, que enguany compleix 10 anys caducat.

La consellera d’Hisenda, Ruth Merino, i els grups parlamentaris de les Corts Valencianes han escoltat dimecres l’anàlisi dels experts en finançament autonòmic en la comissió mixta Consell-Corts, un fòrum creat per a abordar les necessitats financeres de la Generalitat Valenciana i conjuminar les accions. La proposta dels investigadors, liderats per l’analista de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE), Francisco Pérez, estima que fins al 2027 el Govern hauria d’aportar 7.128 milions d’euros a la Comunitat Valenciana per a convergir amb la resta dels territoris.

D’acord amb aquesta proposta, el 2024 el fons hauria d’estar dotat amb 3.237 milions d’euros per a les quatre comunitats infrafinançades, dels quals una tercera part –1.183 milions– correspondrien a la Comunitat Valenciana, 1.405 milions a Andalusia, 375 milions a Múrcia i 274 milions a Castella-la Manxa. Com que els càlculs són ‘vius’, cada any caldria adaptar la situació financera a la mitjana –unes comunitats pujarien en el rànquing i altres descendirien–, per la qual cosa els experts estimen que caldrien 1.782 milions anuals. És una fórmula similar a la que planteja Fedea, que proposa que la primera pota de la reforma del sistema siga l’anomenat fons d’anivellament, descrit ací.

En total, l’Estat hauria d’aportar 6.100 milions a aquest fons durant la legislatura per a equilibrar els recursos que no arriben per la via ordinària de les transferències. En concret, segons els càlculs dels experts, la Comunitat Valenciana hauria de rebre una mitjana de 1.782 milions d’euros d’aquest fons d’anivellament en cada any: 1.183 milions el 2024, 1.746 milions el 2025, 2.002 milions el 2026 i 2.196 milions el 2027.

Al marge d’aquest fons, els experts calculen que el 78,6% del deute de la Comunitat Valenciana deriva de la falta de finançament ordinari, un model que qualifiquen d’“injust”. Això suposa 43.278 milions d’euros del total de 55.000 milions, amb més de 6.000 milions en interessos. Es tracta del deute degut a tres causes: l’infrafinançament col·lectiu per l’endeutament generat des de la crisi del 2008, l’infrafinançament relatiu de les autonomies que reben fons estatals per davall de la mitjana i els costos financers pel pagament del deute.

La consellera d’Hisenda, Ruth Merino, ha apuntat que el Consell compta ara “amb els arguments tècnics i objectius i amb la força de la unió de la societat civil” per a reclamar aquest fons, a més d’assegurar que ha percebut “gran sintonia” per part dels grups parlamentaris. Quan el ministeri reunisca les comunitats, es plantejarà aquesta reivindicació.