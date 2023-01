La Generalitat Valenciana tramita 350 projectes més d’energia fotovoltaica

El Govern valencià estima que en l’equador de l’any aconseguirà la meitat de l’objectiu en energies renovables i tramita uns quants centenars de projectes de renovables més. Amb els projectes que hi ha actualment en tramitació, la Comunitat Valenciana tindria autoritzats i a punt per a començar la seua instal·lació uns quants centenars de projectes que la faran arribar a 5.500 megavats de potència d’energies renovables, la gran majoria procedent d’energia solar fotovoltaica.

Als 107 projectes que l’executiu ha avaluat en els últims mesos, 61 dels quals amb el vistiplau, se suma un centenar que depenen de l’autorització del Govern central, segons va apuntar el president de la Generalitat, Ximo Puig, després d’una reunió amb els responsables d’Economia Sostenible, Política Territorial i Transició Ecològica. Aquesta xifra correspon a l’anomenada política de fites del Govern central, una mesura que establia un calendari per als passos administratius per dotar d’una certa coherència els tràmits i evitar l’especulació amb els punts de connexió a la xarxa elèctrica.

Juntament amb aquests projectes, que ja s’han avaluat i estan pendents d’obtindre la llicència, l’executiu autonòmic tramita 348 més expedients de plantes solars, dels quals dos terços ja han rebut resposta, segons el conseller d’Economia Sostenible i Sectors Productius, Rafael Climent. El dirigent valencià ha comunicat que només queden 72 projectes pendents de revisió, mentre que n’hi ha 142 en fase d’exposició pública i 134 més admesos a tràmit, a l’espera de rebre els informes ambientals i territorials. “Estem treballant bé, malgrat la falta de recursos humans”, ha reiterat Climent després de la seua intervenció en un fòrum organitzat per l’Associació Valenciana del Sector de l’Energia. Aquestes xifres “faran que a poc a poc arribem a l’objectiu. A mitjan any arribarem a 5.500 megavats, la meitat del que es requereix en l’objectiu del 2030. El sector pot estar tranquil”, ha asseverat. Els empresaris d’aquesta agrupació energètica critiquen la rigidesa de la política de fites del govern, que amb els avals econòmics els ha causat dificultats, encara que admeten un tracte fluid amb l’Administració pública autonòmica.

Climent ha assistit a la taula redona organitzada per l’agrupació empresarial juntament amb la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Isaura Navarro, i la secretària autonòmica de Política Territorial, Inmaculada Orozco. L’absència de la consellera Rebeca Torró d’aquest ram per un problema mèdic ha provocat que tots els representants autonòmics presents foren de Compromís, coalició que manté una posició crítica amb el model d’instal·lació de renovables massiva, que ha derivat en diverses topades amb el PSPV. Amb tot, els tres dirigents han reafirmat que l’executiu autonòmic actua “unit” i que totes les forces polítiques comparteixen els objectius de descarbonització.

Els dirigents han posat l’accent a fer compatible la transició energètica amb la protecció del territori i el diàleg amb el sector i amb els municipis on s’implementaran les plantes. “Necessitem que hi haja molta comunicació amb les persones on s’haja d’implantar la renovable, fer partícip la gent que estiga en el territori. I si és possible involucrar-la, millor”, ha recalcat Climent, mentre que Navarro ha advocat per “trobar l’equilibri complex” entre renovables i territori, energia i sobirania alimentària. La titular de Transició Energètica ha recordat la manifestació en què va participar dissabte passat a València, que clamava per unes renovables ètiques i criticava les macroplantes, i ha fet referència a la planificació territorial i al mapa en què treballa

Per part seua, la secretària autonòmica de Política Territorial, Inmaculada Orozco, un dels departaments que més pressió ha rebut en la tramitació de plantes solars, ha posat en valor la faena dels funcionaris i dels seus companys. “No recorde que la Generalitat haja hagut d’assumir un repte tan enorme a tan curt termini com el de la transició energètica i no hi ha una altra voluntat que acompanyar-la, és imperativa”, ha indicat Orozco, que ha insistit que “no cal fer sacrificis ambientals i territorials amb els objectius del 2030”.