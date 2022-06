La gigafactoria de Volkswagen a Sagunt: una inversió de 4.000 milions i compres anuals per valor de 8.000 milions

La presentació de la gigafactoria de bateries de Volkswagen a càrrec de Seat va reunir divendres més de 250 representants d’empreses i sectors en la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), i diverses autoritats polítiques entre les quals va destacar el president del Govern valencià, Ximo Puig.

El vicepresident executiu de Compres de Seat SA, Alfonso Sancha, va exposar el pla a l’auditori de la CEV després de les paraules de benvinguda del president de la confederació, Salvador Navarro, que va agrair l’aposta del grup automobilístic per Parc Sagunt i va qualificar la planta de bateries com “el revulsiu que necessitava el nostre teixit productiu per a transformar-se i reduir distància amb els nostres competidors”.

“La nostra situació geoestratègica, la diversificació productiva, l’obertura a l’exterior o les nostres infraestructures excel·lents han convençut Volkswagen, i ara tenim l’enorme responsabilitat de no defraudar-los”, va assegurar Navarro.

Sancha va traslladar al teixit empresarial de la Comunitat Valenciana que el Grup Volkswagen vol treballar amb les empreses de la Comunitat en la instal·lació i el funcionament posterior de la futura gigafactoria de cel·les de Sagunt, que naixerà amb la vocació de convertir-se en la “més gran” del grup a Europa.

Les previsions, va recordar Sancha, són que la fàbrica comence a funcionar el 2026 i genere més de 3.000 llocs d’ocupació, amb una inversió superior a 3.000 milions d’euros.

El responsable de SEAT –filial del Grup Volkswagen– va assegurar que la firma vol “partners que formen part d’aquesta comunitat”, perquè aspira a convertir-se en “una part integral” d’aquesta “i no algú que simplement ve de pas”. “Ací estem per a quedar-nos”, va remarcar.

Amb una capacitat de producció de 40 gigavats hora, que equival al subministrament de 800.000 vehicles elèctrics anuals, la gigafactoria fabricarà cel·les unificades d’una mateixa grandària per a tots els vehicles del grup empresarial –en què estan Škoda, SEAT i Cupra, entre altres–. Les cel·les es fabricaran amb cobalt i MNC, encara que la planta serà “polivalent” per poder-se adaptar “a les tecnologies químiques que puguen sorgir en el futur”.

L’impacte de la transformació d’aquestes dues factories es materialitza en una inversió de 4.000 milions d’euros i un volum de compra anual de 8.000 milions, que la companyia vol “que es queden a Espanya”, “no per sentiment nacionalista o patriòtic, simplement per generar una cadena de valor resilient i assegurar la competitivitat del nostre país”. “Només podrem tindre una fàbrica de cotxes elèctrics a Espanya si tenim una xarxa de proveïdors forts en el segment del cotxe elèctric i els seus components”, va exposar.

En aquest sentit, el president de la Confederació va afirmar que la CEV, com a organització més representativa de la Comunitat Valenciana i amb un pes important en la CEOE, s’implicarà el 100% a donar suport a les necessitats de Seat i dels sectors implicats en aquesta inversió “perquè tinguen el millor ecosistema de proveïdors possible”.

Navarro es va dirigir també als representants de l’Administració per recordar-los que està a les seues mans “accelerar els tràmits legals, mediambientals i urbanístics necessaris; adaptar la formació professional a les necessitats que arriben amb la implantació d’aquesta empresa, i, sobretot, tindre cura que la col·laboració, l’agilitat administrativa, la unitat, i la visió estratègica que han fet possible arribar fins ací no decaiguen sota cap conjuntura”.