El Govern descarta repartir, com demana Ximo Puig, més vacunes a qui més n’administre: “No es pot convertir en una carrera”

La Comunitat Valenciana ha administrat ja més de 80.000 dosis de les vacunes per a lluitar contra la COVID-19, al voltant del 80% de les rebudes, cosa que la situa com l’autonomia amb més ritme, només per darrere de Ceuta i Melilla, segons un informe del Ministeri de l’Interior. Davant aquesta situació, el president de la Generalitat Valenciana. Ximo Puig, advocava perquè el Ministeri de Sanitat flexibilitze la distribució de les vacunes a les comunitats autònomes perquè “les que puguen vacunar més –com és el cas de la Comunitat Valenciana– puguen avançar més ràpid”.

El president valencià celebrava que la vacunació vaja “a molt bon ritme” i apuntava com a objectiu accelerar aquest procés. Per això, i malgrat reconéixer que es tracta d’una qüestió “molt delicada”, proposava que a partir de pròxims repartiments es prioritze els qui vacunen més ràpid per evitar acumular “un estoc més enllà del que seria raonable” per a la segona dosis. No obstant això, ha descartat que es tracte d’una qüestió d’“insolidaritat”, sinó que el repartiment siga més flexible: “No significa que no es mantinga l’estatus de les vacunes que corresponen a cada comunitat; per descomptat”.

El Govern ha respost a aquesta reivindicació del president valencià “celebrant” el ritme de vacunació de la Comunitat Valenciana, però rebutja que el pla de vacunació “es convertisca en una carrera” entre territoris, alhora que aposta perquè es desenvolupe amb seguretat: “L’Estat continuarà assegurant l’equitat en el repartiment”.

Així doncs, des del Govern recorden que tal com va assegurar el ministre de Sanitat, Salvador *Illa, fa una setmana, “no es tracta de fer un esprint, sinó una carrera de fons”. I insisteixen que ja han començat a arribar les vacunes de Moderna, que se sumen a les de Pfizer, i la previsió de Moderna és que en les pròximes setmanes arriben a Espanya 600.000 dosis d’aquesta vacuna.

El consell interterritorial del Sistema Nacional de Salut, on estan representades les comunitats autònomes, va acordar els detalls del pla de vacunació contra la COVID-19 a Espanya: “És aquest consell el que ha de decidir si canvia les regles o no”.