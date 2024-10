El Govern de Mazón manté la possibilitat de construir hotels a 100 metres de la mar, malgrat impulsar una nova llei de costes

El Consell de Carlos Mazón manté la possibilitat de construir hotels a 100 metres de la mar. El Govern valencià deixa en mans de la negociació entre el PP i Vox en les Corts Valencianes la limitació de la construcció d’hotels en primera línia de platja. L’executiu autonòmic elimina de l’avantprojecte de Llei de costes les referències a aquesta delimitació i trasllada el conflicte al parlament autonòmic, on els populars negocien amb la ultradreta l’aprovació del decret. L’esborrany de la llei establia una distància de 200 metres des de la mar per a la construcció dels anomenats usos terciaris, que queda fora de la tramitació.

L’executiu autonòmic va colar en el Pla de Simplificació Administrativa, una de les lleis estrela de Carlos Mazón, la possibilitat de construir hotels a 100 metres de la mar, tot i que fins a la data estava limitat a 500 metres per una llei del Botànic. Aquest decret, ja aprovat pel Consell el juliol passat, pot experimentar modificacions en les Corts, perquè es tramita com a projecte de llei per a acceptar esmenes, encara que el text està en vigor des que l’executiu li va donar llum verda a l’estiu. És a dir, si canviara la norma d’ací a unes setmanes, les actuacions iniciades fins llavors continuarien tenint valor.

El Pla Simplifica modifica el Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (Pativel) i estableix que en els sòls no urbanitzables del litoral es permetran usos terciaris, públics o privats, vinculats a l’acampada, la vida a l’aire lliure o als esports i activitats nàutiques. En concret, esmenta: “Els terciaris hotelers no podran emplaçar-se a distància inferior als 100 metres mesurats en projecció horitzontal des del límit interior de la vora de la mar terra endins”.

Dimarts, el ple del Consell ha aprovat l’avantprojecte de la Llei de costes, que exigeix al Govern central les competències autonòmiques, però obvia legislar un element tan concret com les obres a la platja. El conseller d’Infraestructures, Vicente Martínez Mus, ha indicat que l’executiu ha decidit “que aquest aspecte es queda en la part de la legislació urbanística”. Fins a aprovar un nou reglament, ha sigut el decret Simplifica la via per a modificar aquesta legislació, ara pendent de l’aprovació d’esmenes pel PP i Vox.

La Llei de costes busca que, en essència, les autoritzacions i les llicències depenguen de la Generalitat Valenciana i no del Govern central. La norma obri la porta a reformular el Pativel, que té un rang similar al d’un reglament. Segons ha expressat, l’objectiu és aportar una planificació “més clara i amb més seguretat jurídica”, atés que les normes generals “tindran caràcter legal”, i serà la norma reglamentària l’encarregada de classificar i catalogar cada zona del litoral, cosa que pretén “augmentar tant la seguretat jurídica com la flexibilitat en la gestió del territori”.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacat que permetrà “conservar el nostre ecosistema” de manera “equilibrada amb la propietat privada i amb una activitat raonable sobre el litoral”, insistint a compatibilitzar l’ús privat amb la protecció del medi ambient. “Exigirem desenvolupar la competència autonòmica sobre el litoral per a posar fi a aquesta filosofia radical que no permet un equilibri raonable”, ha recalcat.