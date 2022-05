El Govern recorre per partida doble per deixar sense efecte la permuta de concessions a Boluda aprovada pel Port de València

El Govern central s’ha vist obligat a recórrer per una doble via per deixar sense efecte la permuta de concessions que l’Autoritat Portuària de València (APV) va aprovar el 2019 en favor del navilier i president de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), Vicente Boluda, i que al juny del 2021 el Port mateix, que dirigeix el socialista Aurelio Martínez, es va veure obligat a anul·lar després d’advertir sengles informes de la Intervenció General i de l’Advocacia de l’Estat que no s’havia procedit regularment i que s’havia pogut danyar el bé públic.

L’acord anul·lat mitjançant l’inici de l’anomenat expedient de lesivitat implicava el rescat de la concessió atorgada al navilier Vicente Boluda en les drassanes d’Unión Naval Valencia SA, sense ús des del 2012 i que caducava el 2027, compensant-lo amb una nova concessió de 35 anys per a la construcció d’un edifici d’oficines de 13 plantes.

Tant l’Advocacia com la Intervenció sostenen que no procedia una compensació per la recuperació d’aquesta concessió, sinó que s’hauria d’haver optat per la via de la caducitat, sense contraprestació per a l’empresari pel fet d’estar 10 anys sense l’activitat per a la qual es va atorgar, és a dir, la construcció de vaixells.

Després d’aprovar l’APV l’inici de l’expedient de lesivitat per deixar sense efecte la permuta de concessions que també investiga el Tribunal de Comptes, el Ministeri de Transports va aprovar una resolució el mes d’agost per la qual es va suspendre la cessió de terrenys en favor del navilier fins que acabara tot el procediment administratiu.

Perquè ocórrega això i quede impugnada definitivament la permuta, el Govern ha portat l’expedient de lesivitat a la Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional perquè es pronuncie sobre aquest tema, mentre que l’Advocacia de l’Estat ha fet el mateix en el Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Tots dos processos estan pendents de resolució, segons ha informat el Ministeri de Transports mitjançant una resposta al senador de Compromís, Carles Mulet.

El rescat irregular de la concessió de les drassanes de Boluda ve motivada pels canvis introduïts en l’ampliació del port, que no estan emparats per la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007. Aquests canvis impliquen el trasllat de la terminal de creuers a la seu de l’antiga Unión Naval.

L’APV va fer públic fa poc el projecte definitiu dels nous molls i està pendent de completar-lo amb diversos informes i addendes sol·licitats per Ports de l’Estat. Una vegada es complete tota la documentació, la idea de l’APV és licitar-lo i portar-lo al consell de ministres per a l’aprovació, malgrat que no compleix amb la DIA del 2007, tal com va informar aquest diari.