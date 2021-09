El Govern valencià cita la cúpula de Ribera Salud perquè deixe de boicotejar la recuperació pública de l’hospital de Torrevella

El departament de salut de Torrevella tornarà a ser de gestió pública a partir del pròxim 15 d’octubre, una vegada transcorreguts els 15 anys de vigència de la concessió atorgada en l’època del PP al capdavant del Consell a l’empresa Ribera Salud.

No obstant això, la mercantil, com ja va fer fa tres anys quan va caducar el contracte de privatització de l’hospital d’Alzira i va passar de nou a la tutela de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, tracta una vegada més per tots els mitjans de torpedinar el procés de reversió, malgrat que una sentència recent del Suprem avala l’actuació de l’Administració.

Per aquest motiu, el departament que dirigeix la consellera Ana Barceló ha citat per a dilluns 20 de setembre la cúpula de Ribera Salud amb l’objectiu de suavitzar el clima de tensió existent i que l’empresa col·labore per facilitar la transició de la gestió privada a la pública.

En concret, per part de Sanitat hi anirà la secretària autonòmica, Concha Andrés, amb altres alts càrrecs de la conselleria, mentre que per part de Ribera Salud s’ha citat la consellera delegada, Elisa Tarazona, que amb tota probabilitat hi acudirà acompanyada de membres de l’equip directiu.

La idea és crear un clima de col·laboració perquè la companyia aporte la documentació que encara no ha facilitat, aspecte pel qual hi ha un procediment administratiu obert amb possible sanció per protecció de dades, i que d’aquesta manera es puga anar avançant en qüestions relacionades amb el personal, els sistemes informàtics, la logística i els serveis externs contractats amb altres empreses.

Com ha informat elDiario.es, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va desplaçar el 8 de setembre passat un equip permanent a la localitat alacantina per preparar la fase final de la integració del departament sota la fórmula de gestió pública directa.

No obstant això, segons han informat fonts de Sanitat, s’han vist obligats a fer aquesta faena a distància, perquè Ribera Salud no ha habilitat cap espai a l’hospital per facilitar la faena dels tècnics i la transició de la gestió privada a la pública.

De fet, fins ara s’han anat reunint en el saló d’un hotel, mentre la conselleria ultima el lloguer d’un local en què puguen exercir la seua comesa d’una manera més adequada.

Fonts de Ribera Salud van al·legar que “la sala de gerència està a la seua disposició per a reunions” i que “possiblement necessiten algun espai molt més gran del qual l’hospital no disposa per a situar-hi més de 20 persones i, a més, de manera permanent”, ja que “la sala d’actes no ofereix la possibilitat de ser diàfana i, a més, està en obres per un trencament”.

Precisament dijous passat 9 de setembre es va produir una reunió a l’hospital entre representants dels treballadors i tècnics de l’hospital, que van ser rebuts amb xiulits i esbroncs amb pancartes incloses en contra de la reversió (vegeu el vídeo). Des de Sanitat han assegurat que uns quants d’ells eren directius i coordinadors del departament de salut afins a Ribera Salud.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va enviar a la companyia el 15 d’octubre de 2020 un escrit en què se l’informava de les normes de reversió del servei i va requerir documentació relativa als mitjans materials i personals de tot el departament de salut per planificar la recuperació del servei un any més tard, en acabar el contracte.

No obstant això, l’empresa ha recorregut judicialment les normes de reversió i totes les resolucions posteriors per dificultar la transició de la gestió privada a la pública i, com que aquest tràmit està pendent de resolució, encara no consta que s’haja traslladat la informació esmentada. Fins ara, totes les sentències judicials han donat la raó a l’Administració.