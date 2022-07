El Govern valencià compensarà les empreses de les ITV per l’aturada de la pandèmia per a recuperar la gestió

La Generalitat Valenciana comptarà amb una empresa pública per a gestionar les diferents estacions de la inspecció tècnica de vehicles (ITV) a partir del 2023, després de 25 anys de la privatització impulsada per l’expresident del PP Eduardo Zaplana, procés pel qual està a un pas de ser jutjat pels presumptes delictes de blanqueig i suborn en el marc del cas Erial.

El Govern valencià va notificar al setembre de l’any passat a les empreses concessionàries de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) que no renovarà els contractes una vegada acabada la vigència el 31 de desembre d’enguany.

No obstant això, l’Associació d’Entitats Concessionàries de la Comunitat Valenciana per a la Inspecció Tècnica de Vehicles (Aecova-ITV) va sol·licitar en el seu moment una compensació pels quasi dos mesos d’aturada que van tindre durant el confinament, quan el Govern va decretar temporalment el tancament de les estacions i posteriorment, encara que es van reobrir, van funcionar a mig gas per les restriccions.

En aquest sentit, fonts de la Conselleria d’Economia han reconegut que jurídicament hi ha una obligació de compensar d’alguna manera les pèrdues que hagen pogut tindre les concessionàries, encara que la solució no està exempta de complicacions, perquè cada estació base la va afectar en diferent mesura el confinament, en funció de la seua ubicació. Per aquest motiu, han demanat a Aecova-ITV que, en la mesura que siga possible, facen una proposta conjunta.

Les fórmules de compensació que maneja el departament que dirigeix el conseller Rafael Climent són dos: d’una banda, allargar el període de concessió durant un termini aproximat de dos mesos, per la qual cosa les empreses mantindrien la gestió de les estacions fins al març de 2023; l’altra opció seria una aportació econòmica, encara que per a això les empreses haurien d’acreditar les pèrdues que hagen pogut tindre.

Aecova es va reunir fa poc amb la Conselleria d’Economia Sostenible, a qui va traslladar la seua predisposició a continuar prestant el servei el temps que calga fins que “l’Administració estiga preparada per a assumir la prestació del servei públic de la inspecció tècnica de vehicles amb garanties, en benefici de les conductores i dels conductors de la Comunitat Valenciana, dels més de 1.200 treballadors de les estacions i de l’eficiència econòmica a favor del contribuent”.

Els grups del Pacte del Botànic en solitari (PSPV, Compromís i Unides Podem) van votar el mes de juny passat en les Corts Valencianes a favor de la convalidació del decret llei que autoritza la creació de la Societat Valenciana d’ITV, l’empresa pública que s’encarregarà de la gestió.

Economia estima que els ingressos nets per a la Generalitat, descomptant les despeses i les inversions fetes per a l’ampliació de la xarxa d’estacions de les ITV, serien de 39,3 milions d’euros anuals.