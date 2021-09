El Govern valencià demana 60 milions d’euros en fons europeus per a recuperar el Parc Natural de l’Albufera

La Generalitat Valenciana continua amb els plans de recuperació de l’Albufera a través dels fons europeus. L’executiu autonòmic treballa en un pla integral per a captar la màxima quantitat de recursos de Brussel·les amb què preservar el valor ecològic del llac i evitar-ne la deterioració. Dimarts la Conselleria de Transició Ecològica va pactar amb els ajuntaments implicats en l’aiguamoll, regants i altres col·lectius un paquet d’accions a presentar al Govern central i que aquest canalitze a les convocatòries dels fons Next Generation.

El departament de Mireia Mollà ha aprovat la declaració d’interés, pas previ a la convocatòria, de tres accions per a regenerar el parc natural que sumen 60 milions d’euros en actuacions directes. La primera pota del projecte consisteix a restaurar la vegetació perimetral de la llacuna per mantindre les riberes i preservar l’ecosistema que s’ha anat deteriorant amb els anys a conseqüència de l’erosió i la falta de vegetació. El Consell preveu una inversió de 35 milions d’euros a restaurar les motes –les separacions entre el llac i les parcel·les d’arrossar– i prop de 20 milions d’euros a comprar i restaurar parcel·les de tancat.

Entre els projectes consensuats entre la conselleria i les comunitats de l’Albufera que avala la conselleria es destinaran 1,2 milions per a la restauració dels ullals –els brolladors naturals que naixen en el llac–. Això inclou un estudi a càrrec de la Universitat de València per a actualitzar l’informe de referència –data del 1989– i la compra i la restauració d’ullals als propietaris; dels prop de 40 afloraments només els del sud de la llacuna aporten aigua al parc. Aquesta actuació, expliquen des de Transició Ecològica, facilitarà la recuperació i la protecció d’espècies autòctones protegides i es complementarà amb un pla de restauració i condicionament de les séquies i els barrancs, les infraestructures que canalitzen l’aigua, per a les quals es preveuen 4,3 milions d’euros.

En paral·lel, encara que sense pressupost consignat, perquè està en fase d’estudi, el Govern valencià projecta un canal per a fer aportacions d’aigua al llac. Transició Ecològica vol començar a estudiar formalment la possibilitat d’una obra que desvie l’aigua del Xúquer que s’empra en els arrossars a la llacuna mateixa quan no hi haja altres recursos disponibles. Actualment aquest cabal d’aigua passa a la mar a través de les goles del sud.

Aquesta segona ronda d’actuacions se suma a la primera estratègia presentada pel Consell, basada en la millora de l’aportació d’aigües que arriben al llac, integrada en el Pla de la Conca del Xúquer i que també opta a finançament europeu. En aquest pla s’inclou la depuradora d’Alcàsser i obres en el col·lector oest, amb una previsió pressupostària de 120 milions d’euros.