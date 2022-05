El Govern valencià demanarà la cessió de la part nàutica de la Marina de València per a gestionar-la com un port autonòmic

El president del Govern Valencià, Ximo Puig, ha mantingut aquest diumenge una reunió de treball amb el conseller d'Hisenda, Arcadi España, la consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, i la secretària autonòmica d'Obres Públiques, María Pérez, en la qual s'ha abordat la posició que mantindrà la Generalitat sobre el futur del Consorci València 2007, òrgan creat en el seu moment per a coordinar el funcionament de la Marina de València i participat pel Govern (40%), per la Generalitat Valenciana (40%) i per l'Ajuntament (20%), el consell del qual rector es reuneix aquest dilluns.

En la trobada amb el cap del Consell s'ha acordat el full de ruta de la Generalitat, que té com a objectiu que la Marina de València es convertisca en un port autonòmic, dins de la xarxa de ports que ja gestiona la Generalitat.

En aquest sentit, segons van informar fonts autonòmiques, la Marina de València reuneix les condicions per a formar part de Ports de la Generalitat, ja que posseeix una bocana d'accés pròpia i està completament separada de l'activitat comercial que es desenvolupa en ValenciaPort.

A partir d'aqueix full de ruta, van explicar que en la reunió convocada pel president del Consorci València 2007 per a aquest dilluns, es donarà suport a la proposta de l'Ajuntament de València per la qual es dissolga el Consorci València 2007, la qual cosa implicarà el nomenament de liquidadors, i se sol·licitaran les auditories pertinents.

La voluntat de la Generalitat és que les administracions que han estat en el consorci (40% Govern d'Espanya, 40% Generalitat, 20% Ajuntament de València) participen de tot el procés de liquidació i dels resultats d'aquesta. La Generalitat està disposada a negociar amb l'Ajuntament un nou Consorci per a la gestió integral de la Marina de València.

Cessió de la marina sud

El Consorci València 2007 passarà a la història després de la reunió d'aquest dilluns, quan s'iniciaran les negociacions per a crear un nou òrgan gestor. Després de condonar l'executiu central el deute de 380 milions d'euros que passava sobre l'ens, el Ministeri d'Hisenda va comunicar el mes de setembre passat que abandonava l'ens i va proposar que el seu lloc fora ocupat per l'Autoritat Portuària de València (APV).

No obstant això, l’ens portuari finalment no formarà part del Consorci, en què previsiblement tan sols quedaran l’Ajuntament i la Generalitat. Segons va comentar l’alcalde de València, Joan Ribó, durant el ple municipal del dijous 26 de maig, en la reunió de dilluns s’oficialitzarà l’eixida del Ministeri d’Hisenda i s’aplicaran els articles 22 i següents dels estatuts de l’organisme, que regulen com es procedeix quan un dels integrants se separa.

A partir d’ací, s’hauran d’aprovar uns nous estatuts o una modificació dels actuals de manera que es determine en quina mesura participa cada Administració en el Consorci i a quina (Generalitat o Ajuntament) queda adscrita.

Independentment d’aquesta circumstància, Ribó també va anticipar que les primeres qüestions que abordaran aniran encaminades a aconseguir acords amb l’APV sobre la gestió de làmina d’aigua, perquè actualment depén de l’APV, però podria passar a les mans de la Generalitat, responsable dels ports esportius valencians, i sobre els terrenys corresponents a la zona sud de la Marina, que també són propietat del Port: “En el seu moment demanarem la propietat, com es va fer amb la Marina Nord”, va explicar el primer edil.

Així doncs, sembla que l'acord final passarà per atorgar al Generalitat la gestió de la part nàutica, mentre l'Ajuntament s'encarregaria de la part terrestre.

El pas següent seria signar un nou conveni amb l’APV que li atorgue una certa flexibilitat i seguretat jurídica per poder gestionar els espais sense haver d’abonar unes taxes que el Port reclamava en els últims mesos.