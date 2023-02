El Govern valencià estudia una multa d’un milió al fons voltor que va deixar sense sa casa una anciana de Cullera

El fons voltor que va aprofitar l’absència d’una dona de 82 anys, que en Nadal del 2019 se’n va anar a passar el dol per la mort del seu marit amb el seu fill, per a buidar-li la casa i canviar el pany sense que hi haguera una ordre de desnonament s’enfronta a una multa entre 350.000 euros i 950.000 euros, independentment del que passe amb la causa judicial que investiga l’assumpte.

Fonts de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica que dirigeix el vicepresident segon del Govern valencià, Héctor Illueca, han informat elDiario.es que durant la reunió de la taula antidesnonament celebrada dilluns es va abordar el cas, encara que de manera informal, i es va traslladar la intenció de reunir-se tant amb l’afectada com amb els seus representants legals per saber tots els detalls del cas.

Les mateixes fonts van assegurar que, una vegada recaptada la informació, estudiaran l’obertura del corresponent procediment sancionador contra el fons, en aquest cas Global Pantelaria, de manera que es convertiria en el primer a tramitar-se amb el procediment administratiu recollit en el nou decret contra l’assetjament immobiliari, que es va publicar dilluns en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), per la qual cosa entra en vigor dimarts.

Des d’Habitatge van explicar que, com que es tracta d’un cas que es va produir entre els anys 2019 i 2020, se li aplicaria el paraigua legal de la Llei Valenciana per la funció social de l’habitatge, aprovada l’any 2017, en l’article de la qual 28, apartat C, ja es regula l’assetjament immobiliari, un concepte que el nou decret amplia i desenvolupa amb més detalls.

En concret, l’article estableix que són objecte específic de l’acció protectora a què es refereix l’apartat 2 les situacions i actuacions següents: “L’assetjament immobiliari, entés com tota actuació o omissió amb abús de dret que té l’objectiu de pertorbar la persona assetjada en l’ús pacífic del seu habitatge i crear-li un entorn hostil, siga en l’aspecte material, personal o social, amb la finalitat última de forçar-la a adoptar una decisió no desitjada sobre el dret que l’empara per a ocupar l’habitatge. A l’efecte d’aquesta llei, l’assetjament immobiliari constitueix discriminació”.

Així doncs, encara que s’incoarien les diligències mitjançant el procediment sancionador regulat en el decret, la sanció es justificaria en aquest article de la Llei valenciana per la funció social de l’habitatge. En tot cas, la sanció per al fons voltor pot anar de 350.000 euros a 950.000 euros.

“Possessió extrajudicial”

Com ha informat aquest diari, el cas de C. M., la dona de Cullera de 82 anys, és especialment sagnant. L’anciana va perdre el seu habitatge i 50 anys de records i pertinences quan se’n va anar amb el seu fill a passar el dol per la defunció del seu marit en Nadal del 2019. Durant la seua absència, algú en nom del fons Global Pantelaria va accedir a sa casa, la va buidar i va canviar els panys per posar-la en venda a través de la gestora dels seus actius, Haya Real Estate.

El 2013 el Banc de Santander li va notificar l’inici del procediment d’execució hipotecària perquè no podia continuar fent front al pagament de les lletres. L’afectada, no obstant això, va recórrer contra el procediment al·legant clàusules abusives i el jutge va paralitzar el procés.

Malgrat tot, sense que mitjançara ordre de desnonament per part del jutjat que tramitava el procediment, des d’alguna instància del fons voltor s’encarrega un informe d’ocupació a una altra empresa, que envia un empleat a casa de C. M. els dies 23 de desembre, 28 de desembre i 30 de desembre de 2019, dies en què és bastant habitual viatjar per reunir-se amb la família. Com que no hi havia ningú aquests dies en l’habitatge, conclouen que està deshabitat, cosa que per a ells és prou per a entrar-hi, buidar-lo i canviar els panys, tal com explica Adelina Cabrera, advocada de la cooperativa El Rogle, que porta l’assumpte juntament amb membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de València.

Aquest extrem, fins i tot, és reafirmat per un representant d’Haya Real Estates en un intercanvi de correus electrònics amb el fill de l’anciana, que després de la desagradable sorpresa de no poder accedir a l’habitatge i amb l’ajuda de la PAH, aconsegueix esbrinar que el Banc de Santander va traspassar gran part dels seus actius, entre els quals l’habitatge de sa mare, al fons Global Pantelaria.

En aquest intercanvi de correus, a què ha tingut accés aquest diari, el centre de reclamacions i notificacions d’Haya Real Estates comunica al fill de C. M. que “després d’haver fet els esbrinaments pertinents per la seua reclamació en relació amb el canvi de pany” es confirma la “possessió extrajudicial de l’immoble després d’haver comprovat la situació de buit contrastada amb un informe ocupacional”, per la qual cosa l’única cosa que es fa és “avançar el procés” del llançament.

A continuació, afirmen que, “dit això, estan en el seu dret de demanar-nos les claus i que esgotem la via extrajudicial i esperem el llançament”, reconeixent indirectament que han procedit sense ordre judicial.

Segons explica l’advocada de C. M., “de moment tan sols hi ha una advocada investigada en representació d’Haya Real Estates i, malgrat que vam demanar al jutjat que cridara a declarar més persones relacionades amb el fons i amb la resta de les empreses que hi intervenen, ho descarta i dicta interlocutòria de procediment abreujat per la qual demana a la Fiscalia i a les parts que es pronuncien i que presenten escrits d’acusació”. Una interlocutòria que ha sigut recorreguda per considerar-se que no s’han fet totes les diligències d’investigació necessàries per a aclarir les responsabilitats per aquests fets.