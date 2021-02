El Govern valencià prepara la pròrroga de les restriccions durant 15 dies, perquè persisteix la saturació en les UCI

El president del Govern valencià, Ximo Puig, reuneix dijous a la vesprada la Mesa Interdepartamental en què participen la vicepresidenta primera, Mónica Oltra, i el vicepresident segon, Rubén Martínez Dalmau, entre altres càrrecs autonòmics, a fi d’analitzar la situació sanitària de la Comunitat Valenciana, així com l’efecte de les restriccions adoptades, que es prorrogaran durant 15 dies més.

Diumenge passat 7 de febrer, Puig ja va donar per feta una prolongació de les mesures vigents més enllà del 15 de febrer, dia en què caduquen, quan va afirmar que la situació epidemiològica i hospitalària no permetia encara plantejar-se una flexibilització.

Encara que s’ha arribat a considerar l’opció d’una pròrroga de set dies, finalment els tres socis del Pacte del Botànic coincideixen que la cosa més idònia és que les restriccions es mantinguen fins al mes de març, atenent sobretot la situació de saturació que mantenen les Unitats de Cures intensives (UCI), que, malgrat haver descendit de 648 a 579 pacients durant aquesta setmana, continuen en nivells excessivament alts.

Per posar-ne un exemple, el 14 de desembre, dia a partir del qual va començar a disparar-se la corba de contagis, hi havia 236 persones ingressades en les UCI amb coronavirus.

Pel que fa a la resta dels indicadors, l’evolució continua sent positiva. Els ingressos en planta han passat aquesta setmana de 2.899 a 2.416. La incidència acumulada per cada 100.000 habitants continua en la línia descendent, per tal com s’han registrat dimecres 879 casos, un 40% menys que el 27 de gener passat, en què es va arribar al pic màxim amb 1.459. La nota negativa continua sent l’elevada quantitat de defuncions, ja que uns quants dies d’aquesta setmana s’ha tornat a superar el centenar en 24 hores.

Així doncs, i llevat que el descens de la corba siga tan ràpid que permeta altres plantejaments, fins al març l’hostaleria seguirà clausurada, igual que les instal·lacions esportives, i el comerç continuarà tancant a les 18.00 hores.

També es mantindran els tancaments perimetrals de les ciutats de més de 50.000 habitants i les restriccions de reunions en espais públics i privats, limitades exclusivament a convivents (tret d’excepcions) i a grups de dues persones no convivents en l’espai públic.