El Govern valencià rep 81 projectes de plantes fotovoltaiques aquest semestre, el quàdruple de les instal·lades en tres anys

El desplegament de les energies renovables a la Comunitat Valenciana és un dels objectius que persegueix el Govern del Pacte del Botànic amb l’objectiu d’aconseguir la sobirania energètica davant la crisi de preus i el tancament de la central nuclear de Cofrents previst per al 2030, instal·lació que produeix el 46% de l’energia en sòl valencià.

Per aconseguir-ho, el mes de maig passat es va aprovar amb el vot a favor de les formacions botàniques (PSPV, Compromís i Unides Podem) el decret de mesures urgents pel qual s’impulsarà l’Agència Valenciana d’Energia i s’aplicaran modificacions legislatives per prioritzar les instal·lacions en sòl urbà.

Amb el decret encara en la fase inicial d’ampliació, la Conselleria d’Economia Sostenible que dirigeix Rafael Climent ha rebut ja en el primer semestre d’enguany un total de 81 projectes nous d’instal·lació de plantes fotovoltaiques a la Comunitat Valenciana.

De les propostes presentades, una està en fase de consultes prèvies a Castelló i de la resta, estan en tramitació 34 a la província d’Alacant, 23 en la de Castelló i 23 més a València.

Aquesta xifra quadruplica les plantes autoritzades i construïdes entre els anys 2019 i 2022, en què es va donar llum verda a 15 (una a Alacant, 10 a Castelló i cinc a València) i se’n van posar cinc en funcionament (tres a Alacant i dues a Castelló). La potència total de les 20 plantes ascendeix a 107,481 megavats. A més, set han obtingut l’autorització d’explotació definitiva (quatre a Alacant i tres a Castelló) amb una potència de 63,391 megavats.

Segons les previsions de la Conselleria d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica que dirigeix Mireia Mollà, l’energia fotovoltaica instal·lada hauria de multiplicar-se per 16 fins al 2030 a la Comunitat Valenciana per passar dels 360 megavats actuals a 6.000 i corregir el retard en renovables que hi ha en aquesta zona.

Discrepàncies pel risc d’especulació

La tramitació del decret de mesures urgents per a fomentar la instal·lació de renovables va generar discrepàncies entre els socis de Govern, amb Compromís i Unides Podem temorosos davant la possibilitat que les facilitats per a la instal·lació de plantes fotovoltaiques provoque un boom d’especulació i qüestione els principis de protecció del territori.

Aquestes divergències es van solucionar amb un compromís entre les tres formacions per a dotar, a través de les lleis que estan en tramitació, com la de canvi climàtic i economia circular i a través de la Llei d’acompanyament als pressupostos, la transició d’un sentit més ampli i ordenat. El compromís inclou la posada en marxa de l’Agència Valenciana de l’Energia, prevista en l’acord de Govern, per a produir, distribuir i comercialitzar electricitat procedent de fonts renovables.

Els socis parlamentaris van acordar prioritzar la instal·lació de renovables en sòl ja urbanitzat i afinar la redacció legislativa per preservar els parcs naturals, prohibint la construcció o la instal·lació de plantes en la Xarxa Natura 2000. Així mateix, advoquen per incentivar les plataformes d’autoconsum i les cooperatives energètiques i dotar de més autonomia els municipis en l’autorització de les instal·lacions.