El Govern valencià es resisteix a endurir les restriccions, malgrat incrementar-se els contagis en un 213% el mes de juliol

“Es prendran mesures quan vegem que cal, no hi ha un nombre establit de contagis a partir del qual ens plantegem prendre’n”. Així s’ha pronunciat dimarts la consellera de Sanitat, Ana Barceló, pel que fa a l’escenari a partir del qual el Govern valencià es plantejaria endurir les restriccions en àmbits com l’oci nocturn per frenar la tendència a l’alça dels contagis per coronavirus registrats les últimes setmanes, malgrat les peticions d’alcaldes com el de València, Joan Ribó.

Barceló ha fet una crida a la responsabilitat tant de ciutadans com d’empresaris: “No ens podem confiar, aquest enemic invisible continua amb nosaltres i no distingeix entre familiars o amics, no hem d’abandonar la prudència, perquè la majoria dels contagis tenen l’origen en agrupació de persones”.

I això, malgrat que la consellera ha reconegut que “el nombre de casos està accelerant-se”. De fet, fins al 30 de juny hi havia en territori valencià 314 positius actius, mentre que hui dia se’n comptabilitzen 984, un 213% més, és a dir, més del doble. A més, en les últimes 24 hores s’han detectat 114 casos nous.

A més, la mitjana diària de casos en la setmana del 21 al 28 de juny va ser de 8 positius; 10 dies després la mitjana diària va ser de 18 contagis i l’última setmana s’ha elevat a 100 casos diaris.

Malgrat tot, la consellera ha destacat que el sistema de detecció de casos precoços està funcionant gràcies a la contractació de 1.008 rastrejadors, “la comunitat autònoma que més professionals ha sumat a aquesta tasca”, i ha anunciat la contractació de 85 tècnics en documentació més per a ajudar en les tasques de rastreig.

Barceló ha comentat que aquest dispositiu ha permés detectar 48 brots amb 506 casos positius, 27 dels quals aquesta última setmana, “cosa que significa que el rastreig funciona”.

Per a la responsable de Sanitat, la preocupació dels tècnics se centra en aquests moments “en la mobilitat, reunions familiars, terrasses i oci nocturn”. I és que “en els últims 14 dies el 96% dels brots actius són d’àmbit comunitari i, d’aquests, el 45% són d’àmbit social, en concret un 22,6% com a conseqüència de reunions familiars i amics i un altre 22,6% com a conseqüència de reunions en locals d’oci nocturn. L’altre 55% correspon a l’àmbit laboral, viatges o residències de majors”.

Sobre el brot detectat en dues discoteques de València, Barceló ha explicat que Salut Pública i assistència sanitària han definit com dur a terme la detecció i el cribratge: “Les empreses es posaran en contacte amb les persones que hi van anar els dies 23 i 24 de juliol per indicar on han d’anar a fer-se proves PCR, ja que les discoteques disposen de la informació per la venda d’entrades via telefònica”.

Sanitat ha detectat brots nous en les últimes 24 hores a Oriola (3 casos positius en l’àmbit laboral) i Elx (4 casos en l’àmbit laboral i 5 casos més en l’àmbit social).

Quant a focus anteriors, a Mislata hi ha hagut 3 positius nous (total 8 en l’àmbit de l’oci nocturn) i 15 casos més en tres brots de València (21 en l’àmbit de l’oci nocturn, 3 casos més en l’àmbit familiar en un brot que suma 9 casos en total i 2 casos més en un altre d’àmbit social que en suma un total de 7).

Actualització de dades

La Comunitat Valenciana ha registrat des de l’última actualització 114 casos nous per prova PCR, que situen la xifra total de positius en 12.895 persones. Per províncies, el nombre de casos nous és: 16 a Castelló (1.808 en total); 55 a la província d’Alacant (4.333 en total); 43 a la província de València (6.749 en total). A més, s’han reassignat 41 casos de dies anteriors i encara queden 5 casos pendents d’assignar.

D’altra banda, s’han donat 67 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades ascendeix ja a 18.104 persones: 2.571 a Castelló, 6.008 a Alacant i 9.524 a València, a més d’1 en un cas no assignat.

D’aquesta manera, en aquests moments hi ha actius 1.064 casos, fet que suposa un 5,5% del total dels positius. Els hospitals valencians tenen, actualment, 75 persones ingressades: 11 a la província de Castelló, sense pacients en UCI; 14 a la província d’Alacant, dels quals 3 en l’UCI; i 50 a la província de València, 6 dels quals en l’UCI.

En l’última setmana no s’ha registrat cap defunció per coronavirus, per la qual cosa el total de defuncions es manté en 1.477 persones. Per províncies: 227 a la província de Castelló, 513 a la d’Alacant i 737 a la província de València.

El nombre total de proves dutes a terme per a detectar el coronavirus ascendeix a 565.077, de les quals 433.244 han sigut a través de PCR i 131.833 mitjançant test ràpid.

Situació en residències

Les residències de la Comunitat Valenciana no registren cap defunció des del 25 de juny, per la qual cosa es compleixen 33 dies sense defuncions per coronavirus. En aquests moments hi ha algun cas positiu en 9 centres: 1 a la província de Castelló, 1 a la d’Alacant i 7 a la província de València.

En aquests moments, estan sota vigilància activa de control sanitari 2 residències a la Comunitat Valenciana: 0 a la província de Castelló, 0 a la província d’Alacant i 2 a la província de València.