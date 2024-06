El grup Ribera Salud acumula sentències que l’obliguen a pagar quasi 70 milions d’euros a la Generalitat Valenciana

El grup Ribera Salud SA, actualment propietat del grup sanitari Vivalto, manté diversos fronts oberts amb la Generalitat Valenciana per les liquidacions anuals pels pacients atesos en altres departaments públics de salut (la denominada facturació intercentres). Les empreses privades, especialment la firma presidida per Alberto de Rosa, es juguen un deute de 350 milions d’euros, segons les dades de la Conselleria de Sanitat. El conseller Marciano Gómez, un dels artífexs de la privatització durant l’etapa d’Eduardo Zaplana, va rebaixar el deute dels 641 milions calculats inicialment a 350 milions en concepte de liquidacions.

La secció cinquena de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) tramita nou procediments relatius a les liquidacions dels departaments de Manises (en mans de Sanitas), relatives als exercicis del 2009 al 2021, de la Ribera (2016 i 2017), d’Elx-Crevillent (2011 i 2012) i de Dénia i de Torrevella, pel mateix període (del 2014 al 2016).

Precisament l’alta ligitiositat de l’empresa va ser un dels arguments esgrimits per l’anterior Govern autonòmic del Pacte del Botànic per a revertir la privatització del departament de salut de Dénia i evitar així prorrogar el contracte. La mateixa secció cinquena de la Sala Contenciosa del TSJ-CV, tal com va informar elDiario.es, va avalar la reversió en una sentència que descartava que es vulnerara el dret constitucional a la llibertat d’empresa del grup sanitari, símbol per excel·lència de la privatització sanitària.

L’alt tribunal autonòmic va resoldre fa poc el recurs plantejat pel grup sanitari contra les liquidacions de l’exercici 2017 del departament de la Ribera, amb què l’empresa pretenia estalviar-se quasi 15 milions d’euros. La sentència, de la qual va informar aquest diari, va marcar el camí de la resta dels procediments, amb raonaments jurídics i conclusions “essencials” a l’hora de resoldre la resta dels recursos, tal com indica una altra sentència recent del TSJCV sobre les liquidacions de l’exercici del 2012 del departament de salut Elx-Crevillent.

La filial de Ribera Salud demanava una rebaixa dels 16,8 milions d’euros calculats per la Conselleria de Sanitat a 6,8 milions escudant-se en un informe del director econòmic de l’empresa Elche Crevillente Salud SA. No obstant això, la sentència avala la liquidació plantejada per la Generalitat Valenciana “davant la falta d’aportació d’un informe tècnic que desvirtue la veracitat de les certificacions dels gerents dels departaments de salut de gestió pública i la resta de la documentació tècnica existent en el procediment administratiu”.

D’altra banda, la mateixa secció cinquena de la Sala Contenciosa del TSJCV també ha desestimat el recurs de l’empresa contra les liquidacions del departament de salut de la Ribera corresponents a l’exercici 2016. El grup Ribera Salud sol·licitava una rebaixa substanciosa de la xifra: dels 26,1 milions d’euros que demanava la Conselleria de Sanitat a 10,6 milions. El departament autonòmic ja va acceptar una rebaixa de 2,3 milions d’euros per conceptes “no facturables” i l’empresa va plantejar al·legacions.

“No pot afirmar-se que l’Administració haja fixat la liquidació unilateralment”, afirma la sentència. “Tampoc que s’haja privat la concessionària de la possibilitat de fer comprovacions i al·legacions causants d’indefensió”, postil·la.

El TSJCV al·ludeix a l’informe de la Conselleria de Sanitat que argumentava que, amb un preu inicial del contracte abonat a la concessionària de 191,7 milions d’euros, la “pretensió” de rebaixar les liquidacions “generaria un enriquiment injust a una de les parts, en concret a favor de la concessionària, en tant que la concessió ha rebut la capita anual corresponent a aquests pacients i, no obstant això, el cost econòmic assistencial recau en la mateixa Administració”.

“Havent-se justificat pels gerents dels departaments aquestes assistències, el seu import ha de repercutir-se a la concessió”, conclou la sentència. Així doncs, l’última tanda de sentències relatives a les liquidacions corresponents a filials de Ribera Salud xifren en quasi 70 milions d’euros la quantitat –provisional– a pagar a la Conselleria de Sanitat. L’empresa no ha contestat les preguntes d’aquesta redacció.