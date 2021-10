La Guàrdia Civil retira la pancarta contra l’ampliació del port de València del vaixell d’Ecologistes en Acció

Ecologistes en Acció ha denunciat que la tripulació del veler Diosa Maat, durant una eixida en una llanxa pneumàtica per a recollir mostres d’aigua i analitzar-les posteriorment, van rebre una telefonada de marineria cap al migdia.

En aquesta telefonada, els van comunicar que necessàriament s’havia de retirar la pancarta que el veler havia col·locat, què es pot llegir ‘No a l’ampliació del port’.

La tripulació, sorpresa per aquesta petició, va preguntar les raons per a retirar la pancarta. Aquesta persona va argumentar l’existència d’una normativa en la Marina que els obligava a una neutralitat política i a no col·locar pancartes, a més, aquest membre de marineria va assegurar que “unes quantes persones s’han queixat” de la presència de la pancarta.

“La qüestió que queda per resoldre és si la normativa s’ajusta a la llei, en temes com la llibertat d’expressió, o si afecta també els vaixells pròpiament dits o només els espais comuns de la Marina”, han comentat des d’Ecologistes en Acció.

Una mica més tard, en arribar la tripulació al vaixell, van trobar la pancarta plegada en la coberta del vaixell i la presència de dos cotxes de la Guàrdia Civil que els esperaven. Els membres de la Guàrdia Civil van identificar la tripulació sense més problemes.

“Recordem que el Diosa Maat va arribar al port de València el dissabte de la setmana passada, dia 16. Durant la vesprada la tripulació se’n va anar del vaixell per participar en una activitat amb veïns i veïnes del barri del Cabanyal-Cap de França, i en eixir van poder comprovar la presència d’un cotxe de la Guàrdia Civil amb dos agents aparcat al costat del vaixell”, han explicat.

Més tard, un parell de persones van explicar que es van acostar amb bici al vaixell: “En acostar-s’hi, la Guàrdia Civil els va demanar-les les identificacions. Aquesta companya va poder presenciar com s’identificava tots els curiosos que s’acostaven al vaixell d’Ecologistes en Acció. El mateix dia, la persona responsable de reservar l’amarrament del vaixell també va rebre una telefonada en què es comentava que la pancarta era del tot improcedent i que possiblement haurien de traslladar el vaixell a un altre amarrament, perquè es preveuen actes”.

Ecologistes en Acció ja va abonar el cost total de l’amarrament actual durant un termini de 8 dies. Segons han informat, dijous una part de la tripulació ha tornat a ser identificada per la Guàrdia Civil, que continua present en la Marina prop de la zona on està el Diosa Maat.

Des de la Comissió Ciutat-Port han denunciat enèrgicament aquests fets, que suposen un atropellament evident de drets fonamentals de llibertat d’expressió: “Considerem inacceptables la retirada de la pancarta, que es tornarà a col·locar dins del vaixell per un grup d’ecologistes que anirà a fer costat a les companyes del Diosa Maat. Entenem que aquestes mesures de seguiment de les autoritats són fruit de la intensa campanya contra el projecte d’ampliació del port que des de la Comissió fem des de fa ja tres anys”.