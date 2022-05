“Indeterminació” i “falta d’ofertes vinculants”: per què l’IVF no veu suficients les garanties del València CF per a acabar el nou estadi

La falta de concreció en la documentació econòmica aportada pel València CF per a acabar les obres del nou estadi, que estan 13 anys paralitzades, ha sigut la principal deficiència per la qual l’Institut Valencià de Finances (IVF) no li ha donat el vistiplau.

Segons es desprén del document, a què ha tingut accés elDiario.es, a més dels 80 milions d’euros garantits pel fons d’inversió CVC a través de La Liga, el club va presentar diferents alternatives. En concret, una línia de crèdit de 15 milions de CaixaBank, una altra de 15 milions més de la firma Rights & Media Founding Limited, a més de diferents ofertes per a la compra de les parcel·les de sòl terciari situades al costat del coliseu en l’avinguda de les Corts Valencianes, valorades en 30 milions d’euros. Les obres que falta per executar estan pressupostades en 115, inclòs el poliesportiu de Benicalap.

No obstant això, en el seu informe, l’IVF considera pel que fa a les dues línies de crèdit que “la seua indeterminació exigiria la concreció prèvia dels termes i les condicions que haurien de regir el finançament esmentat”, a més del “compromís ferm i irrevocable, no condicionat per a la seua concessió al València CF”.

Sobre les ofertes per a l’adquisició del terciari en què es preveu la construcció de dues torres, l’informe destaca que es tracta d’“ofertes no vinculants”, que per la seua pròpia naturalesa “no constituirien garanties eficaces”. Per tant, “la validesa d’aquestes ofertes no vinculants estaria condicionada a l’acceptació prèvia del València CF i dels adquirents, a la determinació dels termes que haurien de regir les transmissions projectades i al compliment dels requisits legals d’aquestes transmissions”.

Un aspecte important que l’IVF deixa palés en el seu document és que “les conclusions podran variar a la llum de la documentació o la informació addicional que puga ser facilitada en el futur”. Al mateix temps adverteix l’organisme que “no s’ha fet una verificació o comprovació independent de l’exactitud, la integritat o la fiabilitat de la informació facilitada”, per la qual cosa es desvincula de “cap responsabilitat en cas que la informació siga falsa, inexacta o incompleta, ni atorga garantia o cap declaració sobre l’exactitud o la integritat de la informació facilitada”.

En aquest context, dijous a les 17.00 h es reuniran representants del València CF encapçalats pel seu president, Anil Murthy, amb una representació del despatx d’arquitectes del nou estadi (possiblement Mark Fenwick mateix) i pot ser que fins i tot de La Liga, amb el conseller de Política Territorial, Arcadi España, i amb el conseller d’Economia, Rafael Climent.

L’objectiu de la trobada serà analitzar la situació i concretar les garanties addicionals que s’han d’aportar, així com les condicions que ha de complir l’estadi per a mantindre els beneficis urbanístics de l’actuació territorial estratègica (ATE), principalment l’edificabilitat d’ús terciari (oficines, comerç o restauració) prevista en la parcel·la de l’avinguda d’Aragó i en la de les Corts Valencianes.

Per prendre una decisió, a més de l’informe de l’IVF, la Conselleria de Política Territorial va sol·licitar sengles escrits a les regidories d’Activitats i de Desenvolupament Urbà de l’Ajuntament de València que ja s’han remés.

En el primer, s’adverteix de la situació d’indefinició en què quedaria el planejament urbanístic, així com les obligacions del club una vegada decaiga l’ATE. En el segon, es proposa un nou conveni que fixe els criteris mínims que ha de complir el nou estadi i es condiciona la concessió de les llicències per a desenvolupar el terciari al fet que es complisquen aquests criteris.