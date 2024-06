Informació sobre la moratòria va arribar a empresaris d’apartaments turístics el mes en què es van disparar els projectes a València

El ple de l’Ajuntament de València va aprovar el 28 de maig per unanimitat de tots els partits representats (PP, Compromís, PSPV i Vox) una moratòria de llicències per a nous apartaments turístics en tota la ciutat, tret de Ciutat Vella i el Cabanyal, on ja hi havia unes restriccions específiques.

L’informe que va servir de suport per a justificar la mesura va posar en relleu que en tot el 2023 es van demanar 456 llicències o declaracions responsables i fins al final de maig del 2024 se n’havien demanat 733. D’aquestes, 60 es van demanar al gener, 63 al febrer, 50 al març, 54 a l’abril i ni més ni menys que 506 al maig.

Així doncs, l’últim mes hàbil per a sol·licitar llicència (411) i presentar declaracions responsables (95) es va disparar el nombre de projectes presentats a l’Ajuntament de València. Aquest mes va ser convuls per al sector, perquè, d’alguna manera a principis de maig diferents empresaris van començar a tindre constància d’una possible moratòria, situació que podria estar darrere d’aquest increment tan important.

Aquest va ser un dels temes més polèmics que es van tractar en l’assemblea de l’Associació d’Habitatges de Lloguer per a Estades Curtes de la Comunitat Valenciana (AHAEC) que va tindre lloc el dimarts 14 de maig, dues setmanes abans d’aprovar-se la suspensió de llicències en el ple municipal.

Segons han assegurat a elDiario.es fonts de tota solvència, en un moment de la reunió es va recriminar a la directiva que no hagueren informat de res els socis sobre la possible moratòria tot i que quatre dies abans de l’assemblea, en un fòrum de l’entitat, diversos membres ja van afirmar que els havia arribat per diverses vies que s’aprovaria la moratòria el 28 de maig.

Segons les mateixes fonts, el president d’AHAEC, Eric Sanjaime, i el seu equip van afirmar que es tractava de meres especulacions que no compartirien amb els associats sense estar confirmades oficialment. Davant la insistència d’un dels socis, que afirmava que en altres ocasions sí que s’han compartit rumors que pogueren afectar-los, la directiva va comentar que van tindre una primera notícia el dijous anterior a l’assemblea, és a dir, el 9 de maig, a les 14.30, encara que sense concretar més. Sanjaime va insistir que es tractava d’especulacions i, com a exemple, va afegir que el mateix dia de l’assemblea al matí li havia arribat la informació per una altra via.

Consultades fonts de l’AHAEC per elDiario.es si en aquelles dates van tindre constància a través de l’Ajuntament que s’aprovaria la moratòria el 28 de maig, han negat rotundament aquesta opció i han desmentit que en algun moment de l'assemblea es parlara de possibles filtracions des de l'Ajuntament.

Amb tot, no és clar que les 411 sol·licituds de llicència que es van fer el mes de maig s’accepten, fins i tot les 20 presentades el mes d’abril. El motiu és que per a aquests permisos encara no hauria acabat el termini que legalment té l’Ajuntament per a resoldre una llicència, que és de dos mesos. Així que aquestes també podrien quedar paralitzades.

Un edifici d’apartaments retalla un aparcament en altura al Cabanyal

El regidor del Grup Municipal Socialista Borja Sanjuán ha anunciat que presentarà una moció perquè María José Catalá revoque la llicència que ha permés que una empresa construïsca apartaments turístics al Cabanyal en compte de l’aparcament per al veïnat que havia establit el Pla Especial que van aprovar els socialistes quan gestionaven la Regidoria d’Urbanisme.

“María José Catalá no pot estar permanentment contradient i faltant a la paraula que aquest Ajuntament, independentment del partit polític que detinga el govern a cada moment, ha donat als veïns i veïnes. No pot fer al Cabanyal el que ha fet, per exemple, en Pérez Galdós. No pot ser que aquest Ajuntament es comprometa amb els veïns i veïnes del Cabanyal que tindran unes dotacions, en aquest cas uns aparcaments en altura que són molt necessaris en un barri que no té prou aparcament i, en compte d’això, permeta que s’alcen més apartaments turístics que expulsen els veïns i veïnes del seu barri”, ha manifestat.

El regidor socialista es va expressar en aquests termes després de saber que l’Ajuntament de València ha permés a una empresa iniciar la construcció d’un bloc d’apartaments turístics en una parcel·la del Cabanyal que estava reservada per a la construcció d’un dels aparcaments en altura que es van preveure en el PAC. I tot això, ha subratllat, sense que el govern del PP i Vox feren res perquè des d’Urbanisme es denegara la llicència.