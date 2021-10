Un informe de la Diputació d’Alacant contradiu la coartada de l’alcalde de la Nucia per a justificar la seua vacunació

L’alcalde de la Nucia i diputat provincial, el popular Bernabé Cano, a la vora del banc dels acusats per haver-se vacunat el 6 de gener passat en la residència de majors privada de la localitat alacantina, defensa que li van injectar una dosi sobrant en la seua “condició de metge en exercici” del club de futbol local. La jutgessa instructora, no obstant això, considera que Cano “va poder accedir al centre perquè era alcalde de la Nucia i no el metge col·laborador de l’equip de futbol”. A més, un informe de la secretària general de la Diputació d’Alacant tira per terra la coartada de l’alcalde del PP.

La propietat de l’equip, actualment en la categoria de Segona B, està enmig d’una disputa judicial arran de la querella presentada per un empresari britànic contra l’expresident de La Nucia Futbol Club i exregidor d’Esports, José Antonio Benavente, pels presumptes delictes d’estafa i falsedat documental, tal com va informar aquest diari. Els representants del PSPV-PSOE en la Diputació d’Alacant van sol·licitar a la secretària general de la institució provincial un informe sobre la possible incompatibilitat entre l’activitat de Cano com a facultatiu del club i la seua dedicació exclusiva com a diputat.

L’informe, a què ha tingut accés elDiario.es, assegura que no hi ha cap incompatibilitat, perquè el seu paper com a metge en el club és de col·laborador “sempre que les seues obligacions laborals li ho permeten” i, a més, no percep contraprestació econòmica. “L’assistència mèdica del club està concertada mitjançant conveni amb l’Hospital IMED Levante”, segons l’explicació que va donar Cano mateix a la secretària general.

Es tracta d’una “activitat merament esporàdica” en tant que “aficionat que vetla pel seu club”. En definitiva, un “comportament puntual i totalment altruista”. Així doncs, l’activitat com a metge es limita als partits oficials que disputa el club. L’informe, amb data del 23 de març passat, va salvar la dedicació exclusiva de Cano. No obstant això, l’al·legació de l’alcalde contradiu la seua defensa en el procediment sobre la polèmica vacunació que investiga el Jutjat d’Instrucció número 2 de la Vila Joiosa pels presumptes delictes de suborn i prevaricació administrativa.

La defensa de Cano afirma que es va vacunar, perquè era “metge en exercici pel fet de prestar activitat al servei” del club de futbol. El lletrat recorda les resolucions judicials que van reconéixer el dret al subministrament de la vacuna “a personal mèdic d’institucions privades”. La jutgessa instructora, per contra, considera que el pretés “obsequi” de la vacuna se li va donar per la seua condició d’alcalde.

La titular del Jutjat d’Instrucció número 2 de La Vila Joiosa ha tombat tots i cadascun dels arguments de la defensa de Cano i l’ha situat a la vora del banc dels acusats.

Moció de Compromís sobre la situació de Cano

El portaveu de Compromís en la Diputació d’Alacant, Gerard Fullana, ha anunciat que presentarà una moció per al ple de la institució provincial sobre la situació de Bernabé Cano. “Compromís considera insostenible la presència en la institució de qui ja va figurar en les escoltes de l’operació Gürtel com a organitzador de festes per a integrants de la trama amb interessos urbanístics a la Nucia “, assenyala el portaveu valencianista.

Gerard Fullana també al·ludeix a l’adjudicació, destapada per aquest diari, de la construcció d’un centre educatiu a una empresa d’una exdiputada zaplanista del PP. “El primer edil de la Nucia va cedir en plena pandèmia terrenys municipals per a la construcció d’un col·legi privat en sòl municipal a una empresa amb sis mesos de vida només en què figura com a administradora solidària una exdiputada del PP, Dolores Peña, que és a més la dona de Pedro Romero, exportaveu del PP a l’Ajuntament d’Alacant i tresorer del Partit Popular d’Eduardo Zaplana”, recorda Fullana.

“És un fet més del perquè de la protecció del president de la Diputació a l’alcalde de la Nucia. La cessió és un regal a la família zaplanista”, ha rematat el portaveu de Compromís.