Un institut denuncia que el Govern de Mazón es nega a certificar unes jornades de memòria per “motius ideològics”

L’Institut d’Educació Secundària (IES) Benigasló de la Vall d’Uixó (Castelló) denuncia que la Conselleria d’Educació de l’executiu valencià de Carlos Mazón, format pel PP i Vox, li ha denegat la certificació d’unes jornades sobre memòria democràtica.

L’IES Benigasló sosté que el Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius (Cefire), dependent de la Conselleria d’Educació dirigida pel popular José Antonio Rovira, ha denegat la certificació “al·legant motius ideològics”. No obstant això, una portaveu del departament autonòmic d’Educació afirma que “l’única cosa que se’ls va suggerir és que aquesta activitat estiga inclosa com a activitat formativa” en el Programa Anual de Formació intercentres. “No res més”, afig la mateixa font, que recorda que el centre no ho va incloure en l’actual convocatòria: “Ho poden incloure en la pròxima convocatòria sense problemes”.

Es tracta d’unes jornades, organitzades aquesta setmana en el centre, en horari diürn per a l’alumnat, amb la projecció d’un documental i col·loqui, i a la vesprada formació per al professorat. L’acreditació de les jornades suposa que els docents que hi assistisquen puguen tindre puntuació de formació amb vista a oposicions o trasllats.

L’IES Benigasló, un centre molt actiu, ha denunciat la “posició” del Cefire de Castelló: “Volem deixar clar que el nostre treball es basa en la memòria democràtica com a eina per a construir una societat més democràtica, justa i igualitària”.

A més, segons indica el centre en un comunicat, el seu treball “es basa en el coneixement historiogràfic generat en l’àmbit universitari”. De fet, les jornades compten amb ponents de primera línia, com ara els historiadors Ismael Saz i Vicenta Verdugo o el divulgador José María Azkárraga. En les sessions diürnes participen la cineasta Irene de Lucas, el documentalista Sergi Pitarch, l’autor de novel·les gràfiques Quique Palomo o l’historiador José Marín.

“No pretenem entrar en debats ideològics. Tan sols aproximar-nos al nostre passat més recent i traumàtic, basant el nostre model formatiu en el d’altres societats europees i democràtiques com el d’Alemanya”, afirma el comunicat del centre.

La Xarxa d’Educació i Memòria del País Valencià (XEiM) també “condemna i rebutja enèrgicament” la decisió del Cefire de Castelló i se “solidaritza amb tota la comunitat educativa” de l’IES Benigasló. La XEiM lamenta la “falta de suport” a unes jornades que suposen una “oportunitat formativa excel·lent per a l’alumnat, professorat, famílies i veïns en general” i que permeten “acostar a la societat el coneixement acadèmic i la divulgació rigorosa” sobre el passat “més recent i traumàtic”.

A més, l’entitat recorda que aquesta mena d’activitats “contribueixen al compliment de la legislació vigent en matèria educativa i de memòria democràtica”, en referència a la normativa tant estatal com autonòmica.

La ‘llei de concòrdia’ del PP i Vox

La decisió de la Conselleria d’Educació arriba en ple debat parlamentari sobre la denominada ‘llei de concòrdia’, impulsada pel PP i Vox. El bipartit valencià ha iniciat la tramitació parlamentària de la nova norma, que pretén derogar l’anterior Llei de memòria democràtica aprovada el 2017 pel Pacte del Botànic.

L’oposició considera que la proposta legislativa pretén “blanquejar el franquisme”. L’executiu de Pedro Sánchez, per boca de la ministra de Ciència i secretària general del PSPV-PSOE, Diana Morant, va anunciar que hi recorrerà davant el Tribunal Constitucional per incomplir l’actual normativa estatal, de rang superior.