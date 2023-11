Intersindical exigeix recuperar els drets i els salaris en Ford Almussafes davant l’ajornament de l’electrificació de la planta

Tensió entre la plantilla de la factoria Ford d’Almussafes després de l’ajornament anunciat de les inversions necessàries per a electrificar la planta. Així ho va traslladar la direcció de la multinacional a UGT, sindicat majoritari, la setmana passada, una decisió que ha caigut com un autèntic pitxer d’aigua freda entre els treballadors.

Aquest canvi de rumb en els plans de Ford es produeix en ple procés d’acomiadament de 1.144 empleats, un expedient de regulació d’ocupació (ERO) aprovat amb els vots a favor d’UGT i en contra d’Intersindical, precisament condicionat al fet que es duguera a terme l’electrificació, amb l’excusa de la menor mà d’obra necessària per a la fabricació de vehicles elèctrics, que ara es retarda sense un termini concret.

L’ERO es va signar el mes d’abril passat i des de llavors fins al mes de juliol s’hi havien apuntat de manera voluntària uns 650 empleats, és a dir, un 60% del total. Aproximadament la meitat ho van fer a través de les baixes incentivades i l’altra meitat es van acollir a les prejubilacions. La data límit per a cobrir el 100% dels acomiadaments, que afecten el 18% de la plantilla, és el 31 de desembre.

En aquest context, Intersindical, l’altre sindicat amb representació en el comité d’empresa, va recordar que l’acord aconseguit amb l’empresa estableix “una congelació salarial de 4 anys, amb els índexs d’inflació més alts des de fa més de 25 anys; un augment de jornada laboral de 15 minuts, fins a 18 dissabtes a l’any per empleat i la desaparició del plus addicional de les jornades industrials a partir del 2025”.

Al mateix temps van afegir: “A causa del vergonyós acord que, per descomptat, des d’Intersindical no vam signar, exigim restituir els drets i els salaris que ens lleva l’‘Acord de l’electrificació’ per incompliment de l’empresa. Per això s’ha de tornar a la situació anterior, com marquen les condicions de l’acord. I des del moment en què se sàpien les inversions reals, fer una nova negociació. Negociació que s’ha de fer, per a avançar en aquests temps tan delicats i d’incertesa, des de tot el comité d’empresa. Amb unitat sindical, respectant la plantilla, mitjançant el referèndum pertinent, per a avançar en la defensa dels drets de tota la plantilla i de confrontar la desídia i els incompliments de la direcció de l’empresa”.

L’organització va destacar que Ford té “un deute històric amb la societat valenciana (milers de milions de subvencions) i sobretot amb la seua plantilla, que durant dècades li ha generat beneficis multimilionaris”. I ha de garantir “la càrrega de treball de manera immediata per al futur d’aquesta factoria”. És per tot això, “i coincidint amb les concentracions de les factories d’Alemanya, que dimarts a les 11.30 Intersindical farà una concentració en barreres reclamant ‘Càrrega de treball i garantia de futur ja’”.

Per part seua, UGT ja va exigir després de conéixer els plans de l’empresa que es garantisca “càrrega de treball suficient per a mantindre la plantilla, inicialment prevista en els plans per l’electrificació”.

A més, va indicar que la companyia “haurà de garantir una data de revisió del Pla d’Electrificació durant aquest procés de transició que ara s’allarga” i va advertir que “en cas contrari, l’empresa no podrà pretendre negociar més mesures de flexibilitat, almenys amb la UGT”.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, va mostrar la seua confiança que les grans inversions, com les de Ford, “continuen produint-se”, així com que els plans d’aquesta multinacional sobre l’electrificació de vehicles “arriben al més prompte possible a la Comunitat Valenciana”.

Mazón, després de remarcar que no vol parlar de rumors ni de notícies que no li haja traslladat la multinacional, va subratllar que la Generalitat està “en contacte permanent” amb Ford i amb altres empreses que pretenen instal·lar-se a la Comunitat Valenciana.

“Donarem totes les facilitats, dins de les nostres competències i possibilitats”, va asseverar, i va mostrar la seua respecte a qualsevol decisió que puga adoptar la firma de l’oval.