La investigació de la vacunació pretesament irregular de l’exfiscal en cap de Castelló, en un calaix

Al final fi del 2020 i en plena tercera onada, la més dura i mortífera de tota la pandèmia, va arrancar el procés de vacunació contra la Covid-19 a la Comunitat Valenciana. Personal sanitari, sociosanitari i persones majors internes en residències van ser els primers a rebre les dosis.

No obstant això, hi hagué qui de manera més o menys intencionada es va saltar l’ordre establit per vacunar-se i quedar protegit enfront de la Covid 19. Alcaldes, regidors, diputats provincials, un bisbe, uns quants dirigents sindicals i l’exfiscal en cap de Castelló van conformar la relació de persones que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va detectar que havien pogut colar-se en el procés.

Les fiscalies de les tres províncies de la Comunitat Valenciana van obrir investigacions sobre tots els casos i pràcticament totes han quedat arxivades.

No obstant això, queda pendent de resoldre el cas de l’exfiscal en cap de Castelló, José Luis Cuesta. La Fiscalia Superior de la Comunitat Valenciana va iniciar el 27 de gener de 2021 una investigació després de revelar elDiario.es que es va injectar la primera dosi l’11 de gener del mateix any, molt abans de la data que li hauria correspost, en el centre de salut 9 d’Octubre de Castelló, en què a més treballava la seua dona, una informació després de la qual Cuesta va presentar la dimissió.

Fonts pròximes al cas van afirmar en el seu moment que, a més de Cuesta, estarien també en el punt de mira almenys una vintena més de persones del centre de salut.

No obstant això, des de llavors poc més s’ha tornat saber sobre el cas. A preguntes d’aquest diari, la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, va informar el 9 de maig passat que la Fiscalia General de l’Estat es va fer càrrec del cas i el va adjudicar, al seu torn, a una altra fiscalia externa a la Comunitat Valenciana “per preservar la imparcialitat del ministeri fiscal”.

Des de llavors, aquest diari ha preguntat reiteradament a la Fiscalia General de l’Estat a quina fiscalia s’ha remés el cas i en quina situació estan les investigacions, sense haver obtingut una resposta concreta més enllà que estan “recaptant informació”.