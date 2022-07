El ionqui dels diners, cara a cara amb el seu exlletrat arran de la querella per injúries

Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners, va assistir dimarts a l’acte de conciliació amb el seu anterior advocat, el penalista Ramiro Blasco. Benavent va assistir sense advocat i va assegurar que no tenia clar de què se l’acusava. El primer lletrat del ionqui dels diners es va querellar per injúries i calúmnies contra el que va ser el seu client durant quasi set anys després que Marcos Benavent declarara en el primer judici del cas Taula que Ramiro Blasco hauria participat en una mena de conspiració amb la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i la Fiscalia Anticorrupció per a escampar acusacions sense trellat durant la instrucció de la causa. Així doncs, l’acte de conciliació va acabar sense avinença, segons ha pogut saber elDiario.es.

És la primera vegada que l’investigat Benavent i el seu anterior lletrat es veuen les cares des que el ionqui dels diners decidira canviar d’advocat (actualment el penalista Juan Carlos Navarro exerceix la seua defensa) i, per tant, d’estratègia judicial. D’una col·laboració total amb la Fiscalia Anticorrupció des de l’inici de la instrucció, Benavent ha passat a atacar sense treva els enregistraments que va entregar el seu exsogre, l’empresari també processat en el cas Taula Mariano López, els investigadors, i a partir de les quals l’UCO va estirar el fil per desentranyar la presumpta trama de corrupció.

Immediatament després de canviar de lletrat, en la seua primera declaració del 27 d’octubre de 2021, el ionqui dels diners es va inculpar d’haver manipulat els àudios (deu hores d’enregistraments que reflecteixen tota mena de presumptes tripijocs) i va atacar la cadena de custòdia.

En la seua declaració durant el judici per la peça J del cas Taula, Benavent va anar més enllà i va acusar el seu anterior advocat d’haver-lo ficat en una mena de conspiració amb l’UCO i amb el fiscal anticorrupció que, a manera de ventilador, hauria esguitat la resta dels investigats en la causa. El ionqui dels diners va assegurar que Ramiro Blasco li hauria recomanat: “La qüestió és perjudicar com més gent millor, siguen polítics, empreses, partits polítics, a tothom, com més gran siga això, millor per a tots”. “Em deia: tu digues que sí a tot”, va declarar. L’al·ludit va interposar una querella per injúries i calúmnies després de les declaracions en seu judicial del seu antic client.

El judici per la peça J del cas Taula, el primer de la causa, està pendent de la sentència de la secció cinquena de l’Audiència Provincial de València.