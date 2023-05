Joan Baldoví planteja a AVE que la competència dels ports siga autonòmica: “Des de la proximitat es decideix millor”

El candidat de Compromís a la Generalitat, Joan Baldoví, ha plantejat dimarts a l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE) que la competència dels ports, sobretot del de València, siga del govern autonòmic, perquè “des de la proximitat es poden prendre millors decisions pel coneixement dels problemes”.

“Volem reclamar les competències en ports”, ha declarat abans de reunir-se amb la vicepresidenta d’AVE, Agnés Noguera, i altres membres de l’organització empresarial dins de la seua ronda de contactes amb els candidats electorals. El president d’AVE, el navilier Vicente Boluda, forma part del consell d’administració de Valenciaport.

Baldoví ha reconegut que la seua coalició no pot “estar d’acord en tot” amb les entitats empresarials, ja que AVE i Compromís discrepen sobre el projecte d’ampliació del port de València. “Però l’important és buscar els punts en què puguem ser complementaris i aprofundir-hi –ha argumentat–-. Com passa en totes les societats democràtiques, en altres temes els interessos seran diferents”.

A més d’aquesta petició, el candidat a president ha reiterat a AVE el seu compromís amb la reforma del finançament autonòmic, una reivindicació compartida pel fet de ser “un dels problemes fonamentals dels valencians que afecta el món empresarial”.

Altres necessitats que ha exposat són la reducció del deute autonòmic o l’execució de les inversions projectades pels pressupostos generals de l’Estat (PGE) a la Comunitat Valenciana.

“Ací hi ha un clima favorable per a les empreses”

Com a balanç, Baldoví ha defensat que el govern del Botànic (PSPV-Compromís-UP) és “amable” amb les empreses, perquè genera “un clima favorable perquè puguen treballar i fer el que han de fer: generar riquesa i llocs de treball”.

“Les dades des del 2015 –quan va començar a governar el Botànic– indiquen que hem millorat sempre en tots els indicadors. Hi ha 30.000 empreses més que el 2015, hi ha 30.000 autònoms més i la inversió estrangera ha augmentat. Ací hi ha un clima favorable perquè les empreses puguen treballar”, ha ressaltat.