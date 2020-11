Joan Fuster mantindrà la seua avinguda a Massamagrell després d’una rectificació rocambolesca dels socialistes

El PSPV-PSOE de Massamagrell torna a la casella d’eixida. Després d’haver propiciat amb la seua abstenció l’aprovació d’una moció de Vox que proposava retirar el nom d’una avinguda a l’assagista Joan Fuster i després d’haver rectificat en primera instància l’endemà amb una proposta per a batejar el centre cultural amb el nom de l’intel·lectual de Sueca, els socialistes de Massamagrell han convocat un ple per a dijous que ve amb un únic punt. El ple, segons ha confirmat l’alcalde Paco Gómez a aquest diari, debatrà una proposta d’acord del PSPV-PSOE perquè es porte el polèmic canvi de nom a la Comissió d’Interior, Personal i Serveis Municipals i es torne al punt de partida.

Així doncs, l’avinguda de Massamagrell conservaria el nom de l’autor de Nosaltres, els valencians i el dirigent local del PP Enrique Senent, mort fa poc, tindrà un altre carrer amb el seu nom. “Ens hem sentit utilitzats i manipulats totalment per part de Vox”, afirma l’alcalde de la localitat de la comarca de l’Horta Nord, que aposta per decidir “amb el màxim consens” un carrer per a Senent.

La família Senent, històricament vinculada al PP de Massamagrell, ha mostrat aquests últims dies malestar pel renou ocasionat, segons apunten diverses fonts. La moció inicial del regidor de Vox, José Carlos Grau, proposava substituir el nom de Joan Fuster en una avinguda del poble pel del regidor mort, sense més valoracions polítiques, motiu pel qual els socialistes de Massamagrell es van abstindre i la proposta va tirar avant amb els vots a favor de PP, Ciutadans, Veïns per Massamagrell i els vots en contra de Compromís i Unides Podem.

Si bé la moció de Vox, aprovada amb l’abstenció dels socialistes, era asèptica, la intenció del partit ultra no ho era. El regidor de Vox va titlar Fuster en el seu Facebook de “senyor que va trair València i es va vendre als diners catalans” i que, a més, no mereix cap carrer en cap municipi valencià, segons el parer de l’edil ultra. Dissabte passat va escriure que Fuster era un “dement”.

Després de la publicació en aquest diari del polèmic canvi, les xarxes socials es van encendre i el malestar per la maldestra decisió dels socialistes de Massamagrell va arribar fins a la seu autonòmica del PSPV-PSOE (no debades, dirigents socialistes destacats com el conseller Vicent Soler reivindiquen el llegat i l’obra de Fuster). Així doncs, divendres passat van optar per rectificar amb una proposta per a batejar el centre cultural de la localitat amb el nom de l’escriptor de Sueca. Un exregidor socialista de la localitat que va formar part de la corporació que va aprovar la retolació de l’avinguda amb el nom de Fuster va arribar a enviar un missatge per WhatsApp en què criticava la decisió de retirar-lo. El missatge, al qual ha tingut accés aquest diari, està encapçalat per una cita ben coneguda de l’intel·lectual de Sueca: “Un bon llibre sempre és una provocació”.

La segona rectificació ha arribat dilluns amb l’anunci de la decisió de portar al pròxim ple la proposta per a tornar a la casella d’eixida. Previsiblement, l’avinguda de Massamagrell conservarà el nom de Joan Fuster, tal com van aprovar els socialistes durant els primers governs municipals democràtics de la dècada de 1980.