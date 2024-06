Un joc narratiu simula una història real d’un desallotjament en un edifici en el barri de Benimaclet

València és una de les principals capitals on l’especulació continua en alça i els preus del lloguer superen la xifra de l’època del boom immobiliari. Concretament, el preu mitjà supera els 1.500 euros en set districtes de la capital.

El 4 de juny passat, Levante-EMV va publicar un article en què 32 inquilins d’un immoble situat en Primat Reig 101 i 103, en el districte de Benimaclet, havien de ser desallotjats i les cases respectives serien tapiades per a convertir l’edifici en una residència d’estudiants.

Davant aquesta situació, el PSPV va presentar una moció amb la intenció que l’alcaldessa de València, María José Catalá, sol·licitara a l’executiu autonòmic de Carlos Mazón la declaració de la zona tensada, en aplicació de la Llei de sòl, per a frenar aquesta problemàtica residencial.

Un minijoc basat en la realitat

Jordi de Paco, creador del videojoc que simula el desallotjament dels més de 60 residents de l’habitatge i director creatiu de Deconstructeam, empresa independent de creació de narratives audiovisuals sobre temàtiques socials a València, explica que, en el moment en què es va assabentar de la notícia, no va dubtar a crear aquest projecte. “La idea que una empresa desallotge pisos per a tapiar-los em va resultar molt dolorosa, a més en el meu barri. Durant el procés de creació, he intentat comprendre com altres éssers humans poden arribar a cometre actes semblants”, manifesta.

En línia similar, el dissenyador insisteix que, després de desenvolupar el joc, continua sense comprendre com una empresa pot eixir impune quan “s’especula amb els drets humans”: “L’habitatge és un dret, mai hauria de ser una mercaderia. Em resulta terrorífic com de complicat que és poder tindre una casa pròpia i veure que només pensen en el capital i s’obliden de les vides de les persones residents”.

Els usuaris que accedeixen al videojoc poden interactuar amb els diferents pisos i decidir el futur dels veïns: convidar-los que se’n vagen, enviar un burofax o tapiar portes per a evitar l’entrada dels ocupes. A mesura que avancen els mesos, els inquilins abandonen les seues cases i el patrimoni de l’empresa va augmentant a manera de conscienciació i explicació de com treballen els anomenats fons voltor.

“Les històries de les persones que viuen en l’edifici són ficcions inspirades en casos reals, tant de l’edifici de Primat Reig, com el d’altres desnonaments de què he estat informant-me per a desenvolupar el joc”, confessa el director de creatiu de Deconstructeam.

He hecho un microjuego sobre desalojar un edificio.



Está basado en una historial real que está suciendo ahora mismo en la Avenida Primado Reig 101-103 en Benimaclet.



No tiene ningún desafío. Solo tienes que desalojar metódicamente a todas las personas que viven aquí dentro. pic.twitter.com/VgD360PPOl — Jordi de Paco 🏳️‍🌈 (@jordidepaco) June 10, 2024

València, al capdavant en preus del lloguer

La capital valenciana va registrar 1.369 ofertes de lloguer d’habitatges en l’últim trimestre el preu mitjà del qual va arribar el 2023 a un rècord històric: 13,32 euros per metre quadrat al mes, segons reflecteix l’informe ‘Mercat immobiliari de la Comunitat Valenciana. 4t trimestre 2023’ del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de València (Coapi) i l’Associació de Professionals Immobiliaris de València (Apiva).

L’oferta mitjana de lloguers ja supera els 1.500 euros en set districtes, llevat de Jesús (947 euros). Mentre que en les altres zones el preu no descendeix de 1.000, a Benimaclet, on se situa l’edifici afectat, l’import està al voltant de 1.263 euros, xifra que resulta inassolible per a estudiants, famílies amb ingressos baixos o persones que a penes arriben a 1.134 euros del salari mínim interprofessional (SMI).

“En menys de deu anys hem passat de pagar 400 euros de lloguer a 850 euros o més, i el pitjor és que, si ens volguérem mudar ara, només trobaríem pisos per 1.200 euros que són més menuts i estan en pitjors condicions que el nostre”, afirma de Paco.

Mentre el govern del PP en l’Ajuntament valencià continua sense establir mesures per a implementar les zones tensades, València és la ciutat que més creixement ha experimentat en els preus del lloguer, amb un 63,77% entre el 2010 i el 2022 i un 44,87% entre els anys 2018 i 2022, tal com conclou un informe municipal.