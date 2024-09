La Justícia admet a tràmit el recurs contra la liquidació del Consorci i la privatització de la Marina de València

La justícia investigarà el procediment administratiu pel qual està prevista la liquidació del Consorci València 2007, així com l’acomiadament d’una dotzena d’empleats de l’ens que se’n deriva. Això, al mateix temps, podria afectar l’entrada de l’operador privat a la gestió dels amarraments i de gran part de l’espai de la Marina de València per mitjà d’una concessió de 35 anys almenys aprovada dijous per l’Autoritat Portuària de València (APV).

El jutjat contenciós administratiu número 10 de València ha admés a tràmit el recurs presentat per l’advocat i exsíndic del PSPV, Manuel Mata, en representació de la dotzena dels empleats del Consorci afectats pels acomiadaments i ha donat vint dies a l’organisme perquè li remeta la còpia de l’expedient.

El Consorci València 2007, l’entitat participada pel Govern (40%), la Generalitat (40%) i l’Ajuntament (20% ) i creada el 2003 per a la gestió de la Marina amb motiu de la Copa Amèrica de vela, afronta un procés judicial.

L’ens està en procés de liquidació des que el novembre del 2021 la representació de l’executiu central decidira abandonar-lo després d’assumir l’Estat els 380 milions d’euros de deute que hi pesaven. L’eixida d’un dels socis de l’organisme va obligar a iniciar-ne la liquidació.

Segons el recurs plantejat, “no es distingeix a quina modalitat de liquidació s’ha sotmés el Consorci, i és especialment greu la no publicació de l’acord, que furta el debat administratiu i judicial de contractistes, treballadors i ciutadans”. I continua: “Per la via dels fets, que no per la via de l’acord del Consell Rector del Consorci València 2007, s’ha sotmés l’entitat pública a un procés fraudulent de dissolució ‘amb liquidació’, tot i que, també per la via dels fets, totes i cadascuna de les activitats del Consorci han continuat exercint-se amb normalitat fins al moment, sense haver arribat a complir els objectius marcats en els seus estatuts, i, a més, aquestes activitats, també, continuaran sent exercides per la resta de les entitats consorciades, com si es tractara d’una dissolució ‘sense liquidació’”.

La denúncia considera, per tant, nul “de ple dret” l’acord de dissolució del Consorci adoptat l’any 2022 a causa d’“errors manifestos i greus” pel fet de continuar-se amb tota l’activitat consorciada entre el Port de València i l’Ajuntament mentre es pretén liquidar “il·lícitament” els contractes laborals dels empleats per mitjà d’un expedient de regulació d’ocupació per al qual encara no hi ha acord.