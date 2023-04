La Justícia anul·la l’obligatorietat de contractar els VTC almenys amb una hora d’antelació a València

La secció quarta de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimat sengles recursos contra l’ordenança municipal de l’Ajuntament de València que regula els vehicles de turisme amb conductor (VTC) que gestionen plataformes com Uber o Cabify.

Els escrits de denúncia els van presentar algunes empreses del sector i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, i a conseqüència d’això, s’han anul·lat diversos apartats de l’article 53 bis de l’Ordenança de Mobilitat.

Fonts del TSJCV han explicat que els magistrats apliquen en totes dues resolucions la seua pròpia jurisprudència (ja es va pronunciar en els mateixos termes pel que fa a una ordenança municipal d’Elx) i l’establida sobre aquest tema el febrer del 2023 pel Tribunal Suprem.

Així doncs, entre altres restriccions, anul·la l’obligatorietat que els vehicles VTC hagen de contractar-se almenys amb una hora d’antelació a la prestació del servei, la prohibició d’estacionament en aeroports, centres comercials i altres llocs de gran concentració i generació de demanda de serveis de transport i també queda anul·lada la prohibició de la captació de clientela mitjançant geolocalització.

Entre les empreses recurrents està Cabify, Vector Ronda Teleport SL, Miurchi Car SL i Chofers Cars Costa del Sol SL.

El tribunal insisteix en el seu pronunciament que “s’ha de respectar el principi de proporcionalitat, de manera que la restricció imposada per raons d’interés general no supose, a causa de la seua intensitat, una privació del dret o de garanties”.

“S’imposa un judici de proporcionalitat en què s’ha de verificar, a més de la legitimitat constitucional de la finalitat perseguida, la relació de causalitat i necessitat que amb aquest ha de tindre la prohibició com a mitjà ordenat per a fer-ho possible”, afig.

Respecte a la geolocalització dels VTC, la sala assenyala que “és una mesura que redunda en benefici dels consumidors en tant que els permet descobrir, entre els diferents proveïdors de serveis, el que els ofereix menys temps d’espera”.

Des de la Confederació de Taxistes Autònoms de la Comunitat Valenciana assenyalen que la sentència no és ferma i anuncien que es personaran i recorreran davant el Tribunal Suprem.

Per part seua, el regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, ha afirmat que la sentència els ha causat una gran “perplexitat” i que per tant l'el Ajuntament la recorrerà ja que “no es poden equiparar dos tipus de serveis que són molt diferents” i a continuació ha exposat: “D'una banda el taxi és un servei públic regulat per una llei específica amb tots els drets i obligacions d'un servei públic d'aquesta naturalesa, mentre que el VTC és un servei complementari de transport que pretén funcionar en un règim desregulat constituint una competència deslleial al taxi i per això necessita una regulació específica com la que hem plasmat en l'ordenança”.