La Justícia avala el certificat COVID: serà obligatori en hostaleria, oci i residències des del 3 de desembre

El certificat COVID serà obligatori per a accedir a locals amb aforaments de més de 50 persones relacionats amb l'hostaleria, l'oci nocturn i els salons de jocs, a més de per a realitzar visites en hospitals i residències. També se sol·licitarà en casals fallers quan es realitzen activitats similars a les hoteleres que impedeixen l'ús de la màscara i, com ja es feia, en festivals de música i concerts.

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha informat de la validesa jurídica de totes les mesures previstes pel Consell en relació a la implantació d'aquest document. Prèviament, la Fiscalia va anunciar que no s'oposava a aquestes. Els magistrats conclouen que la mesura és "idònia, necessària i proporcionada perquè persegueix reduir la transmissió del virus i evitar restriccions de drets de major entitat".

Tal com va explicar el passat dijous 25 de novembre el president de la Generalitat, Ximo Puig, l'objectiu de millorar les garanties a l'hora d'accedir a establiments tancats i de estimular a vacunar-se a les 400.000 persones que encara no ho han fet al territori valencià, això és vora un 10% de la població susceptible de ser vacunada: "La llibertat té límits, no existeix el dret de contagiar els altres", va dir Puig.

D'aquesta manera, la previsió és que es publique el decret en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) previsiblement el 2 de desembre, per la qual cosa la mesura entrarà en vigor l'endemà (3 de desembre) durant un termini de 30 dies.

Malgrat que la incidència acumulada en l'autonomia valenciana ha passat en l'últim mes de 49,14 casos per cada 100.000 habitants en 14 dies als 176 del passat divendres 26 de novembre (última dada disponible), els ingressos hospitalaris en les unitats de vigilància intensiva han pujat d'una forma molt més continguda. Mentre que fa un mes els hospitals valencians tenien 186 persones ingressades, 49 d'elles en l'UCI, fins divendres passat (última dada disponible) hi havia 389 persones ingressades, 68 d'elles en l'UCI.ç

En l'últim mes, 31 valencians han ingressat en les unitats de vigilància intensiva a causa de la COVID, dels quals tan sols deu disposaven de la pauta completa, mentre que els 21 restants eren pacients no vacunats.

Així, a penes una desena de persones entre quatre milions de vacunats han acabat en les UCI valencianes enfront dels 21 casos entre els 467.151 no immunitzats (el 0,24 per 100.000 casos enfront del 4,5 per 100.000). D'aquesta manera, el risc d'ingressar en vigilància intensiva per coronavirus és unes 19 vegades superior entre les persones no vacunades.