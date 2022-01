La justícia avala que l’Ajuntament d’Altea assumisca el proveïment en dues urbanitzacions sense aigua potable

Una “gestió deficient i greu” del servei de proveïment d’aigua “no potable” en algunes de les urbanitzacions més luxoses de la costa alacantina. La secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha avalat l’acord de l’Ajuntament d’Altea, governat per Compromís, d’extingir l’autorització de la prestació del servei d’aigua potable per part de la firma Aguas Potables de Bernia SA (Apobersa) a les urbanitzacions La Mallà i El Mascarat del pla parcial El Áramo d’Altea, una zona que agrupa els luxosos xalets de la localitat.

La firma i una altra empresa vinculada, Puerto Deportivo Luis Campomanes SA, van recórrer contra l’acord del consistori, del 5 de març de 2020, pel qual assumia els serveis a la concessionària municipal “per fer els corresponents estudis i mesures de xoc per verificar els problemes concrets de la xarxa i funcionalitat i reduir les pèrdues que venen experimentant”. L’acord va iniciar l’execució forçosa per incompliments d’acords anteriors.

Així doncs, el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 d’Alacant destacava en una interlocutòria la “gestió deficient i greu del servei públic de proveïment d’aigua” en les dues urbanitzacions, així com el manteniment defectuós de les xarxes generals”. Tant és així que l’aigua subministrada era “no potable”. A més, l’empresa promotora Edificaciones Calpe, del constructor Andrés Ballester, amb la condició d’agent urbanitzador, va extingir els contractes amb la firma encarregada de prestar el servei.

La interlocutòria recordava la “prioritat absoluta” de l’Ajuntament d’Altea en la prestació del servei públic de proveïment d’aigua i la “preservació de la salut pública tenint en compte el caràcter insalubre de les aigües”.

Puerto Deportivo Luis Campomanes SA i Apobersa van recórrer contra la decisió argumentant que els depòsits confiscats eren propietat seua i que “no s’ha acreditat la gestió deficient del servei d’aigua”.

La secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ-CV, per contra, considera encertada la decisió i recorda que serien, en tot cas, les empreses recurrents les que hagen d’acreditar que no hi ha una gestió deficient del servei de proveïment d’aigua. La sentència, que imposa les costes a les dues empreses, no és ferma.

El tribunal avala així la decisió del consistori d’unificar el servei de proveïment d’aigua que des de fa dues dècades pateixen les urbanitzacions del pla parcial El Áramo i que afecta també zones de luxe com Altea Hills.

L’originari pla parcial El Áramo va ser promogut el 1970 per l’empresari Luis Campomanes Asumendi, encara que mai va complir les seues obligacions d’executar i urbanitzar tots els polígons compresos en l’àmbit del seu sòl, segons La Marina Plaza, la qual cosa va donar origen a una successió de diferents promotors i urbanitzadors després de subdividir-se en diversos sectors i polígons.

La xarxa d’aigua i clavegueram haurien d’haver formar part de la xarxa de dotacions públiques de la urbanització i ser cedides i rebudes gratuïtament a l’Ajuntament, cosa que mai va passar i va prestar així el servei de proveïment d’aigua una empresa privada a través d’un acord amb el promotor i de captacions subterrànies a la serra de Bèrnia.