La justícia avala la recuperació pública de l’hospital de Torrevella: Ribera Salud va anunciar un caos en la reversió d’Alzira que no es va produir

“Ni és sorprenent la voluntat de l’Administració de no prorrogar els contractes de concessió, ni ho són les normes i també llavors la concessionària, sense pandèmia, anunciava una situació de caos en la reversió que no va tindre res a veure amb la realitat produïda, més enllà de l’alteració normal en la rutina del servei que produeix aquesta”.

Així de contundent és la interlocutòria pel qual la secció 5 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) denega la sol·licitud presentada per Ribera Salud de suspensió cautelar de les normes que li va comunicar la Conselleria de Sanitat el 14 d’octubre de l’any passat per a assumir la gestió del departament de Salut de Torrevella un any més tard, en complir-se els 15 anys de la concessió.

La sentència, a què ha tingut accés elDiario.es, en un dels punts desmunta una de les argumentacions de la companyia basada en el fet que les normes esmentades són un retalla i apega de les dictades el 2017 per a recuperar la gestió pública de l’hospital d’Alzira en un moment en què no hi havia la pandèmia i, malgrat tot, segons Ribera Salud, causarien un greu impacte en l’organització i la gestió del recinte sanitari.

La sala abunda més en la improcedència d’aquest argument: “No assisteix la raó a la demandant (Ribera Salud), perquè oblida que aquest és un procediment entre una concessionària d’un departament de salut i la Conselleria de Salut Universal i Sanitat Publica, la finalitat i les competències de la qual van dirigides, precisament, a la finalitat pública que sembla atribuir-se amb caràcter exclusiu i excloent”.

La interlocutòria és una autèntica garrotada a la companyia el conseller delegat de la qual és Alberto de Rosa, germà de Fernando de Rosa, actual senador del PP per la província de València, ja que desmunta una per una totes les qüestions argumentades per a tractar de frenar la recuperació del Departament de Salut de Torrevella, basades en la impossibilitat de donar compliment a les esmentades normes a conseqüència de la situació de pandèmia.

“Es tracta d’un argument que no té cabuda en la mesura que analitzem, així, al llarg de set apartats la demandant exposa la incidència de la pandèmia i sembla partir de bases que no són acceptables: com si no estiguera previst en el contracte que el moment de la reversió arribaria i que allò suposaria la necessitat de dur a terme aquestes actuacions; com si la pandèmia haguera afectat exclusivament la seua àrea d’actuació; com si l’administració sanitària no haguera dut a terme cap de les actuacions que afirma haver hagut d’afrontar per la situació; com si res de la documentació sol·licitada existira i haguera de ser elaborada a posta per a això; com si tot allò sol·licitat només poguera tindre un tractament manual i personalitzat”, diu la interlocutòria.

La sentència només atén una de les peticions que fa la companyia relativa a una ampliació de termini de presentació de documentació que Sanitat havia exigit abans de l’1 de desembre i que la sala prorroga al 31 de març. A més, dona un termini de cinc dies per a presentar un recurs de reposició davant la mateixa sala.

L’estratègia de la mercantil de judicialitzar el procés de reversió per tractar de frenar-lo o retardar-lo no és nova, amb pandèmia o sense. Davant l’anunci del Govern valencià de la reversió de l’hospital d’Alzira per a l’1 d’abril de 2018 amb l’objectiu de fer complir una de les seues promeses estrela, els departaments gestionats per Ribera Salut van presentar mig centenar de contenciosos de tota mena en un intent, van assegurar llavors fonts de Sanitat, “d’obstaculitzar el funcionament de la conselleria”.

Tots van caure en sac foradat, com els nou recursos judicials que van presentar abans que s’esgotara el termini del rescat de la concessió. Fins i tot a posteriori, una vegada que es va materialitzar el rescat de l’hospital de la Ribera i el seu departament de salut, la secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa, va donar la raó al Govern valencià, avalant la seua decisió.