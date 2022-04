La Justícia tomba la indemnització de 27 milions reclamada per dues empreses de les ITV al Govern valencià arran de la rebaixa de tarifes

Alleujament econòmic per al Govern valencià, almenys en primera instància. La Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha desestimat sengles recursos de les empreses ITV de Levante SA i Valenciana de Servicios ITV SA en virtut dels quals sol·licitaven a la Generalitat una indemnització d’11 i 16 milions d’euros, respectivament. com a responsabilitat patrimonial pels diners que van deixar d’ingressar des que el 2014 el Consell del PP va aprovar una reducció de tarifes que va anul·lar la justícia el 2017.

Segons les resolucions, contres les que es pot presentar recurs de cassació o davant la mateixa sala en el termini de 30 dies, “crida l’atenció a la Sala, en primer terme, que ni l’escrit de demanda ni el de conclusions que ha presentat ITV de Levante SA desplegue el mínim esforç argumental tendent a mostrar que la seua acció està incardinada correctament dins de l’espai característic d’aquesta responsabilitat patrimonial de les administracions públiques de què parlen els articles 32 a 35 de la Llei de règim jurídic del sector públic”.

Afigen les sentències, que condemnen en costes les mercantils amb un total de 10.000 euros, que “és cridaner aquest silenci, perquè l’acte administratiu la legalitat del qual qüestiona xifra gran part de la seua fonamentació en el fet que aquesta societat no hauria demostrat el mal causat”.

Aquestes són les dues primeres resolucions d’un total de sis d’interposades per les diferents empreses que gestionen el servei que en el seu moment van reclamar per la via administrativa a la Conselleria d’Economia un total de 77 milions d’euros en concepte d’indemnització. Quan es va denegar aquesta petició, totes van acudir al contenciós per reclamar per la via judicial.

Per tant, queden quatre casos per resoldre’s per valor de 50 milions d’euros, encara que, tenint en compte que les dues primeres sentències han caigut de la banda de l’Administració amb els mateixos arguments, tot fa pensar que la resta també seran favorables al Consell.

El 26 de gener passat el Tribunal Suprem (TS) va avalar la decisió del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) d’anul·lar la baixada de tarifes de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) aprovada al maig del 2019.

La secció cinquena de la sala contenciosa administrativa del TSJ-CV va anul·lar el quadre tarifari aprovat pel Consell el 10 de maig de 2019. La Generalitat Valenciana va aprovar el nou quadre tarifari després de la sentència del 2017 que va anul·lar els trams sobre soroll i emissions de gasos contaminants aprovats pel llavors govern autonòmic d’Alberto Fabra.

Aquest és el motiu pel qual, fa poc, Economia va aprovar un nou increment de les tarifes entre 8,32 i 21,23 euros depenent si els vehicles són dièsel o gasolina.

La Conselleria d’Economia va comunicar el 27 de setembre passat a les empreses concessionàries de les 25 estacions fixes de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) de la Comunitat Valenciana que al final d’engany recuperarà la gestió del servei, una vegada finalitzat el contracte atorgat el 1997 per l’executiu autonòmic que va presidir Eduardo Zaplana i pel qual l’expresident està imputat en el marc del cas Erial.