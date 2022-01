La justícia tomba una querella de Vox contra l’EMT de València i li retrau que acusara Grezzi sense proves

“De l’ombra d’ús inapropiat de la jurisdicció penal per part del querellant dona compte la circumstància de presentar la denúncia” contra el regidor de l’Ajuntament de València Giuseppe Grezzi i president de l’Empresa Municipal de Transport (EMT) de València, “a qui de cap manera s’atribueix participació directa en el procés de contractació”. Així retrau la secció tercera de l’Audiència Provincial de València a Vox, segons una interlocutòria a què ha tingut accés elDiario.es, la querella per un pretés delicte de prevaricació contra l’edil i l’empresa pública municipal per un presumpte fraccionament de contractes menors de subministrament de combustible i recanvis.

El titular del Jutjat d’Instrucció número 13 de València ja va inadmetre la querella pel fet de considerar que no hi havia indicis d’infracció penal que justificaren l’obertura d’un procediment. No obstant això, Vox va recórrer la interlocutòria i l’Audiència Provincial de València ha confirmat la decisió, ja que “no hi ha cap indici” que l’EMT afavorira unes empreses determinades en detriment d’altres proveïdors.

Vox, representat per l’advocat i edil José Gosálbez, va aportar extractes de quatre informes d’auditoria en què ometia els apartats que, segons el parer de la fiscal, “evidencien que els fets no són constitutius” del pretés delicte de prevaricació. L’auditoria va detectar 67 expedients d’adjudicació directa a un mateix proveïdor en matèria d’adquisició de combustible, recanvis i reparació d’aires condicionats.

Un servei públic “que no pot es pot interrompre”

No obstant això, tal com destaca el ministeri públic en el seu informe, l’EMT va esmenar la qüestió a través d’un acord marc de subministrament de carburant i, a més, anteriorment va licitar tres expedients (un de declarat desert, un altre de no adjudicat per no arribar als mínims que establien els plecs i un de tercer desistit pel consell d’administració).

La fiscal també destaca que fins al 2016 no es va crear en el si de l’EMT un departament de contractació i que l’empresa municipal presta un servei públic “que no pot interrompre’s” i obliga que els autobusos “estiguen en perfectes condicions”, cosa que comporta multitud de serveis per part d’empreses externes “de què no es pot prescindir de manera sobtada”.

Així doncs, el ministeri públic conclou que les mateixes auditories que aportava el partit d’extrema dreta en la seua querella evidencien que l’EMT “està duent a terme un esforç per a solucionar les irregularitats”, que subsisteixen per la dificultat d’“una adaptació ràpida a la legislació aplicable en matèria de contractació”.

La interlocutòria de la secció tercera de l’Audiència Provincial de València també retrau a Vox que en la seua querella no es reflecteix “un canvi sobre la situació precedent que implique variació de format de gestió” de la contractació amb proveïdors “per a aconseguir avantatges en favor d’un tercer”. A més, també veu “inapropiat” que el partit ultra utilitze la via penal per a denunciar a l’edil Giuseppe Grezzi, president de l’EMT, tot i que no se li atribueix participació directa en el procés de contractació.