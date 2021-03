El jutge pregunta a l’Ajuntament de València si un dirigent de Vox investigat per revelació de secrets té accés a bases de dades policials

El filtre de candidats per a les eleccions municipals del 2019 li ha costat al sotssecretari provincial d’organització de Vox i assessor del partit d’extrema dreta a l’Ajuntament de València, Fran Egea, una imputació per un presumpte delicte de revelació de secrets. Un militant de la formació ultra va interposar una querella contra Egea, càrrec de la màxima confiança del líder de Vox a València José María Llanos, arran d’haver sabut que pretesament havia obtingut els seus antecedents policials per filtrar la idoneïtat com a candidat del partit.

Després de la declaració del dirigent de Vox com a investigat, el titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Massamagrell ha emés una provisió en què sol·licita a l’Ajuntament de València que detalle el càrrec que exerceix Fran Egea i si ha tingut accés a bases de dades sobre antecedents policials.

El querellant, membre del partit, afirma que Fran Egea hauria obtingut les seues dades d’antecedents policials a través d’un pretés contacte en les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat per vetar-lo com a candidat de la formació en les eleccions municipals. El dirigent de Vox manté una versió diametralment oposada. Egea al·lega davant el jutge que va ser el querellant qui li va comunicar un antecedent policial durant la fase d’elaboració de les llistes electorals.

Vox va dissenyar una mena de filtre dels seus candidats municipals, que havien d’aportar un certificat d’antecedents penals. Egea va declarar davant el jutge, assistit per l’advocat i regidor de la formació ultra a l’Ajuntament de València José Gosálbez, que no recordava si el querellant li va comunicar el seu antecedent policial en una conversa telefònica o presencialment en la seu, on rebia les consultes i els dubtes dels candidats.

Egea insisteix que la dada dels antecedents policials no la va obtindre de cap base de dades, sinó que li la va comunicar el querellant, que denuncia que terceres persones van tindre coneixement de la seua imputació policial el 2004. El dirigent de Vox no recordava la data exacta de la conversa, però en tot cas insisteix que va ser en dates pròximes al període d’elaboració de les llistes, la validació final de les quals corresponia a la seu central del partit ultra a Madrid.

“El candidat em va dir per voluntat pròpia dades o informació personal que no he compartit amb ningú, ha sigut una ajuda de company que jo intentava resoldre”, va declarar Egea davant el jutge el 2 de febrer passat.

El querellant, en assabentar-se de la pretesa filtració del seu antecedent policial, va preguntar al sotssecretari provincial d’organització de Vox per la font de la qual havia obtingut la informació i li va sol·licitar unes quantes vegades una reunió amb el líder de la formació a València, José María Llanos, tant per correu electrònic com per una aplicació de missatgeria.

A més de l’antecedent policial, Egea assegura que el querellant el va informar sobre la seua militància anterior en el Partit Popular i en Ciutadans. Pel que sembla, els antecedents policials i polítics del militant de Vox van impedir que es presentara en les llistes electorals d’una localitat de la comarca de l’Horta Nord. Segons el dirigent de Vox, el candidat fallit no va posar cap queixa per deixar d’encapçalar la candidatura.

El jutge, després de la declaració en seu judicial, pretén comprovar si l’assessor de Vox ha tingut accés a l’Ajuntament de València a base de dades sobre antecedents policials, segons una provisió de l’11 de febrer passat. La formació ultra ha viscut un enfrontament intern atrafegat a València que s’ha saldat amb denúncies per irregularitats en el procés de primàries.