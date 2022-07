Un jutge processa un dirigent de Vox a València per apropiar-se de 40.000 euros d’un compte conjunt amb la seua parella

Un dirigent de Vox a València està prop del banc dels acusats per pretesament apropiar-se diners de la seua dona. El 8 d’octubre de 2021 Francisco Chardí Peris, actual mà dreta del líder de Vox a València, va fer una transferència de 40.000 euros del compte de titularitat conjunta que mantenia amb la seua dona, de qui estava separant-se. La transferència la va fer a un compte seu sense el coneixement de Genoveva H. C., de qui està en procés de divorci. Chardí no ha reintegrat la quantitat “ni cap altre import”, malgrat els requeriments de la dona, segons diu la interlocutòria d’incoació de procediment abreujat a què ha tingut accés elDiario.es i que situa el dirigent de Vox a prop del banc dels acusats. Així doncs, el titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Catarroja considera que, arran de les diligències d’instrucció practicades, hi ha indicis racionals de criminalitat per a imputar a l’empresari un delicte contra el patrimoni.

Genoveva H. C., exregidora del PP a Catarroja, va interposar un querella pels presumptes delictes d’administració deslleial i apropiació indeguda. Chardí va justificar la transferència, durant la seua declaració com a investigat en la fase d’instrucció, per un pretés deute de la seua dona.

La interlocutòria dictada pel jutge col·loca el dirigent de Vox a València a la vora del banc dels acusats. Les parts han de sol·licitar l’obertura de judici oral, formulant l’escrit d’acusació, el sobreseïment de la causa o, excepcionalment, la pràctica de noves diligències.

Francisco Chardí Peris, exedil de Seguretat Ciutadana i Urbanisme de l’Ajuntament de Catarroja fins que va dimitir el 2010 per “motius personals”, és gerent, administrador i soci de la firma Cansafresc SL, dedicada al comerç a l’engròs de fruites i hortalisses i domiciliada al Puig de Santa Maria. Després de la seua marxa del PP, va recalar en Ciutadans com a número dos a Catarroja.

En els últims temps, exerceix com a mà dreta del líder a València i portaveu adjunt en les Corts Valencianes, José María Llanos, després de la dimissió com a sotssecretari provincial de Relacions Institucionals i assessor en la Diputació de València, Chimo Díaz, a conseqüència del seu processament per haver estafat una anciana.

Chardí és un dels pesos pesants de Vox a València i acompanya el parlamentari autonòmic José María Llanos en nombrosos actes de la formació ultra. Vox, seguint la seua política de veto a determinats mitjans de comunicació, no ha contestat les preguntes d’aquest diari.