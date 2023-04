L’Advocacia de la Generalitat, sobre la universitat en línia que va privatitzar la candidata del PP a València: “Està en una situació irregular”

La Universitat Internacional de València (VIU), un dels projectes estrela del president del Govern valencià llavors, Francisco Camps, va poder estar funcionant des del 2008 de manera irregular per mancar de personalitat jurídica i, per tant, de la independència en la presa de decisions i en la gestió com qualsevol altra universitat. Aquest paper l’exercia el patronat de la Fundació VIU, òrgan que es va crear per constituir-la, una situació que dona molts dubtes legals, tal com remarquen diversos informes dels òrgans oficials de control de la Generalitat Valenciana.

Els estatuts de la fundació, en l’article sis, estableixen que constitueix la seua finalitat “promoure la creació de la Universitat Internacional Valenciana”. Per tant, amb la constitució d’aquesta, la finalitat de la Fundació hauria d’haver quedat satisfeta. Però aquesta no sols va continuar operativa, sinó que actuava de facto com a òrgan de govern de la VIU fins al moment de la seua venda al final del 2013, pilotada per la consellera d’Educació i presidenta del patronat de la Fundació llavors, María José Catalá, ara candidata del PP a l’alcaldia de València.

De fet, es constitueix la fundació de la VIU sense tan sols haver sigut donada d’alta en el registre. Així ho assevera l’informe d’auditoria del 2008, que revela que, “sol·licitada la informació del Registre de Fundacions, amb data 8 de maig informen que en la data esmentada no està inscrita en aquest registre”.

Tot això queda acreditat en l’informe de l’Advocacia de la Generalitat emés el 2 d’octubre de 2013 a petició de la Direcció General d’Universitats de la Conselleria d’Educació, a què ha tingut accés eldiario.es, en què s’adverteix que “en diverses ocasions l’Advocacia de la Generalitat ha posat de manifest la necessitat de donar forma jurídica a la Valencia International University, d’ara en avant VIU”. En particular, un informe del 24 de juny de l’Advocacia de la Generalitat en la Conselleria d’Educació, sobre la personalitat jurídica de la VIU i la Fundació.

El document afig: “Tot i que han transcorregut uns quants anys des del seu reconeixement, la VIU està en una situació irregular, per tal com hauria de tindre, per imperi de la llei, personalitat jurídica pròpia i diferenciada de l’FVIU. Queda pendent la determinació –i formalització– del tipus de persona jurídica concreta de la VIU”.

L’informe estableix els passos a seguir pel Consell precisament perquè la Fundació dote de manera jurídica la VIU per mitjà de la seua privatització, i deixa patent que ha estat funcionant de manera irregular des de la seua creació.

Una valoració que comparteix un informe jurídic sol·licitat pel rector llavors, ara candidat de Vox a l’alcaldia de València, Juan Manuel Badenas, a l’advocat Alfredo García-Petit Barrachina, sobre diversos acords que adopta el 7 de març de 2013 el patronat de la Fundació per mitjà dels quals prohibeix a la VIU adoptar nous contractes, obligacions, compromisos o convenis més enllà dels necessaris per al funcionament ordinari de la institució, i que ha de sotmetre qualsevol decisió en aquest sentit a la supervisió de la Fundació.

L’informe jurídic que Badenas va remetre a Emilio Torrejón, de l’Advocacia de la Generalitat, perquè en prenguera coneixement, conclou que els acords presos pel Patronat de la Fundació VIU que fan extensiva la seua capacitat de govern, també sobre la universitat “suposen una extralimitació competencial (…) i per això són nuls de ple dret”. A més afig que “ni en els estatuts de la Fundació VIU ni en l’article 13.4 del Decret 65/2009 del Consell s’atribueix al patronat cap competència sobre les facultats d’administració de la Universitat”.

Tota aquesta controvèrsia jurídica posaria en qüestió fins i tot la decisió del patronat de la Fundació de privatitzar l’entitat sense comptar amb el vistiplau de la mateixa VIU, un procés que Badenas mateix va denunciar en el seu moment.

L’operació de privatització va implicar el traspàs d’actius des de la Fundació VIU per valor de 5,7 milions per a crear una societat limitada i la venda posterior d’un 70% de les participacions per quatre milions d’euros al grup Planeta. La institució havia suposat fins aquell moment un cost de 34 milions d’euros per a les arques públiques i l’any de la venda, 2013, va donar 752.00 euros de benefici. En l’actualitat, l’exconsellera llavors i portaveu hui del PP a València, María José Catalá, treballa com a professora associada de la VIU.

Com va informar elDiario.es, tan sols 27 dies després que la mesa de contractació acceptara l’oferta del grup Planeta de 4 milions d’euros, el valor de la VIU es va disparar arran d’aprovar l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (Aneca, pel nom en castellà) noves titulacions.

Fonts del Partit Popular han subratllat que una auditoria feta pel govern de Ximo Puig el 2015 assenyala que el procés de venda va ser correcte i conforme a la normativa vigent. “Ho diu la mateixa auditoria del govern del Botànic, així que qualsevol acusació d’altres partits només respon a una guerra bruta en període preelectoral”, afirmen.