L’afició del València CF ix al carrer per exigir als polítics i a CaixaBank que forcen l’eixida de Peter Lim

El PP torna a dirigir les institucions valencianes huit anys després d’abandonar-les per les victòries electorals dels partits de l’esquerra. La crisi econòmica i els casos incessants de corrupció van posar fi el 2015 a 20 anys de Govern dels populars al capdavant del Govern valencià i amb 24 al capdavant de l’Ajuntament de València.

Pocs mesos abans, el llavors president del Govern valencià, Alberto Fabra (PP), va ordenar la venda del 70% de les accions en poder de la Fundació del València CF, que havien passat a ser propietat de la Generalitat després d’executar CaixaBank (llavors Bankia) un aval de l’Institut Valencià de Finances (IVF) pel qual el Govern valencià va abonar a l’entitat financera un primer pagament de quatre milions que la institució del club no va poder tornar al banc.

Aquesta situació va propiciar l’arribada al València CF del magnat de Singapur Peter Lim, que va comprar la majoria accionarial de manera que la Generalitat Valenciana va poder recuperar els diners abonats i va quedar alliberada de l’aval.

No obstant això, quasi nou anys després de l’arribada de Lim, el club està immers en una greu crisi institucional econòmica i esportiva, cosa que posa en risc greu la seua viabilitat. Sense anar més lluny, en la temporada que acaba de finalitzar s’ha salvat de descendir a la segona divisió en l’últim partit de lliga, cosa que ha satisfet la paciència dels aficionats.

Després de fer diverses manifestacions multitudinàries en els últims mesos, l’associació Llibertat VCF ha convocat una nova protesta dissabte a les 18.00 que eixirà del Palau de la Generalitat Valenciana, seguirà davant de l’Ajuntament de València i finalitzarà en la seu central de CaixaBank.

L’afició ha posat el focus en les institucions valencianes que en el seu moment van optar per la venda del club i que, casualitats del destí, tornen a estar controlades pel PP. L’objectiu és que de la mateixa manera que en el seu moment les autoritats van maniobrar en l’esdevenir i el destí del club, ara també pressionen juntament amb l’entitat financera per buscar una eixida per al màxim accionista. Els populars tenen una creïlla calenta a gestionar, o potser segons es mira, una oportunitat de redimir-se.

Des de l’associació Llibertat VCF afirmen que, “després d’un any angoixant, en què es va signar la permanència en la divisió d’honor en els últims minuts de l’últim partit de lliga, i que ha necessitat els màxims esforços per part de l’afició espentant l’equip per evitar la destrucció a què Meriton està portant el club, ha arribat el moment d’eixir al carrer per denunciar, en un crit de socors unànime, el que acabarà amb la mort del València CF”.

A més, afig que “és intolerable que en una societat com la nostra continuem acceptant amb resignació, si no amb normalitat, que la institució civil més important del nostre poble estiga segrestada per especuladors que mercadegen amb futbolistes, Peter Lim i Jorge Mendes”.

“Convoquem la manifestació davant de l’edifici que representa la més alta institució del Govern valencià, perquè entenem que és responsabilitat ineludible de les administracions públiques ser pont de diàleg entre l’afició i el màxim accionista, en la cerca d’aquesta solució que supose la seua eixida de l’accionariat del València CF definitivament i sense excuses. A les forces polítiques que d’ací a poc formaran els governs de la Generalitat i l’Ajuntament de València, els recordem que només hi ha dues possibilitats, ser part del problema o ser part de la solució”, adverteix.