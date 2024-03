L’afició del València CF es manifesta dissabte per a exigir als polítics que complisquen la seua paraula i peguen una portada a Lim

“Libertad VCF convoca el valencianisme perquè siga una manifestació que faça un pas més respecte de les anteriors. Una manifestació que servisca per a denunciar el que Peter Lim fa amb el València CF, però també, i és el gran canvi d’aquesta mobilització, és una crida perquè les administracions complisquen la seua paraula. En la precampanya electoral, Libertad VCF va organitzar una jornada amb tots els partits polítics i tots van estar d’acord en el fet que, si aconseguien governar, una de les tasques que es comprometien a escometre era asseure Peter Lim a negociar i intentar buscar una eixida com a màxim accionista. Han passat més de nou mesos i no han complit això”.

El president de Libertad VCF, José Pérez, s’ha pronunciat així sobre els principals motius pels quals s’ha convocat l’afició del València CF i, en general, tota la societat civil a una manifestació que es preveu multitudinària i que tindrà lloc dissabte a les 17.00. Eixirà del carrer de les Barques i des d’ací els manifestants es dirigiran cap al Mestalla, on a les 21.00 es disputa el partit contra el Reial Madrid.

Després de fer diverses manifestacions multitudinàries en els últims mesos, la darrera el juny de l’any passat, l’associació Libertad VCF ha convocat aquesta nova protesta: “Els polítics no han fet absolutament res. Ens maregen amb el tema de l’estadi, per bé que el problema principal del València CF no és l’estadi, sinó el seu màxim accionista que té segrestat el club amb altres interessos. Per això la manifestació i la crida al valencianisme es redobla. Hem de ser més quantitat de la que hem sigut en cap altra manifestació, perquè hem de deixar clar a les administracions que ja no podem esperar més. Necessitem la seua col·laboració”.

L’afició ha posat el focus en les institucions valencianes que, en el seu moment, sota el comandament del PP, van optar per la venda del club i que, casualitats del destí, tornen a estar controlades pels populars, ara amb el suport de Vox, encara que, almenys en el cas de l’Ajuntament, el partit d’extrema dreta s’ha oposat frontalment a donar qualsevol benefici al club mentre el màxim accionista siga Lim.

L’objectiu de Libertad VCF és que de la mateixa manera que en el seu moment les autoritats van maniobrar en l’esdevenir i el destí del club, ara pressionen també juntament amb CaixaBank per a buscar una eixida per al màxim accionista.

Segons Pérez, “és curiós que aquesta setmana passada molts mitjans es feren ressò de les mobilitzacions que hi ha hagut a Alemanya i de com defensen el seu futbol, tot i que realment l’única diferència entre aquestes mobilitzacions i les que va fent el valencianisme des de fa quatre anys és que allí les institucions i la Bundesliga sí que escolten les aficions, i ací això no passa després de cinc mobilitzacions importants”.

Juntament de Libertad VCF, altres associacions i plataformes d’aficionats contràries a la gestió del màxim accionista com Últimes vesprades a Mestalla, Viachers, VCF Sud, De Torino a Mestalla, Espíritu del 86 i el Col·lectiu de Penyes Valencianistes s’han adherit a la convocatòria i han firmat un manifest conjunt pel qual manifesten “la seua oposició a la gestió del València CF perpetrada pel seu màxim accionista a través de l’empresa pantalla Meriton Holding i reproven, així mateix, el particular règim de repressió de la llibertat d’expressió i la discrepància que han portat els representants del màxim accionista a València, tenint en compte la clara contradicció d’aquestes actuacions amb els nostres principis de convivència més fonamentals”.

Al mateix temps, exigeixen a la màxima implicació “dels representants polítics, tant en l’Ajuntament de València com en la Generalitat Valenciana, a fi que complisquen les promeses fetes en la campanya electoral prèvia als comicis municipals del 2023 i mitjançant les quals es comprometien a iniciar els contactes i les converses oportuns amb la finalitat de propiciar l’eixida de Peter Lim de l’accionariat del nostre club estimat”.

El declivi del club des de l’arribada de Lim

El 24 d’octubre de 2014 es va firmar el contracte que acreditava Peter Lim, a través de la seua empresa Meriton Holdings, com a nou màxim accionista del València CF pel fet d’adquirir el 70% de les accions de l’entitat, llavors en mans de la Fundació del club. Lim va acudir a Mestalla al cap de poques hores a presenciar un partit i va ser aclamat per una afició entregada després de les falses promeses difoses per a justificar la transacció al magnat de Singapur.

Els presidents llavors de la Fundació, Aurelio Martínez, i del club, Amadeo Salvo, van assegurar que el nou propietari es comprometia a invertir més de 300 milions d’euros i a inaugurar el nou estadi el març de 2019, amb motiu del centenari del club.

Quasi 10 anys després, no solament és que no s’ha complit res de tot el que es va dir llavors, sinó que a més el club està a la vora del col·lapse esportiu, econòmic i social per la gestió deficient de la propietat.