L’Agència Valenciana Antifrau demana a la Generalitat que aclarisca el règim jurídic de les comissions de serveis d’interventors i tresorers

L’Agència Valenciana Antifrau (AVA) ha recomanat a la Direcció General d’Administració Local, dependent de la Presidència de la Generalitat, que elabore una circular sobre el règim jurídic aplicable a les comissions de servei sol·licitades pels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional. L’organisme que dirigeix Joan Llinares recomana que s’aclarisca la duració de les comissions de servei i la possibilitat de pròrrogues, el període màxim de duració i les especialitats que hi haja en determinats llocs de treball reservats a aquests funcionaris. L’AVA dona un termini de tres mesos per a complir la recomanació, després del qual el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers haurà de difondre la circular aclaridora.

Llinares ha resolt efectuar la recomanació després d’haver analitzat una denúncia sobre les comissions de servei concedides a funcionaris de l’Administració local amb habilitació nacional per a la provisió de llocs en la intervenció i en la tresoreria en la Diputació de València. La denúncia afirma que la provisió dels llocs de treball persegueix “propiciar el nomenament definitiu i en propietat” de l’interventor i la tresorera, “aplanant el camí primerament amb comissions de servei prorrogades de manera pretesament irregular i, posteriorment, aprovant un barem de mèrits de caràcter específic que només aquests funcionaris pogueren complir”.

A més, segons la denúncia presentada davant l’agència, aquestes comissions de servei serien “il·legals” per la “pròrroga de manera continuada” que, “en el menor dels casos”, ha sigut de 24 mesos i “sense justificar els impediments de la convocatòria de les places” ni els intents de cobrir aquests llocs mitjançant un nomenament provisional i no amb una comissió de serveis.

Es tracta de tres funcionaris: una interventora de l’Ajuntament de Paterna que va passar a ser tresorera de la institució provincial, el viceinterventor de la Diputació, que va passar a ser nomenat interventor, i un tercer habilitat nacional, provinent de l’Ajuntament de Sueca, que va substituir l’anterior. L’AVA no es pronuncia sobre aquest últim cas, perquè està judicialitzat (el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de València va interposar un recurs contenciós administratiu contra l’aprovació de les bases del concurs).

Antifrau recorda que la cobertura d’aquests llocs va ser de lliure designació fins que la Diputació de València, el 2017, va acordar canviar la provisió dels llocs d’intervenció, viceintervenció i tresoreria mitjançant un concurs de mèrits. Mentre la forma de provisió va ser la de lliure designació, les comissions de serveis concedides als tres funcionaris van ser autoritzades pel termini de sis mesos, amb tres pròrrogues per a cadascun. Aquesta possibilitat de pròrrogues, segons l’AVA, “no està prevista” en la Llei valenciana de funció pública, “aplicable al personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal”.

La Diputació, en les seues al·legacions, afirma que es limita a sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local (l’òrgan competent) la concessió d’una comissió de serveis. “Si la Direcció General d’Administració Local considerara que el sol·licitat no s’ajusta a dret, hauria denegat aquesta sol·licitud”, argumentava la institució provincial, que recorda que el barem per a la provisió dels llocs de treball va ser avalat per una sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de València.

La Direcció General d’Administració Local, de la seua banda, va al·legar que el règim jurídic de les comissions de serveis dels habilitats nacionals es regeix per la normativa bàsica estatal (la Llei reguladora de les bases de règim local) i per un decret autonòmic. Així doncs, la normativa estatal que regula les comissions de servei “no distingeix en cap lloc la forma de provisió dels llocs, sense que puga l’operador jurídic fer distincions legals restrictives dels drets dels empleats públics si la norma mateixa no ho fa”. Les al·legacions també al·ludeixen al fet que es va comprovar que no hi havia cap funcionari interessat en els llocs de treball analitzats.

Davant les al·legacions, l’AVA recorda que es va modificar el termini de les comissions de serveis concedides als funcionaris de l’Administració local quan el sistema de provisió dels llocs de treball va canviar de lliure designació a concurs de mèrits. “Si, segons la Direcció General d’Administració Local, el règim de les comissions de servei per als funcionaris amb habilitació nacional és el marcat per normativa estatal (...), no s’entén que s’apliquen els terminis establits en la Llei 10/2010 per a les comissions de servei efectuades als llocs el sistema de provisió dels quals és la lliure designació (6 mesos) i una vegada la forma de provisió dels llocs és la de concurs, el termini siga d’un any, prorrogable un altre”, argumenta Antifrau.

“Després de romandre un total de 24 mesos ocupant els llocs esmentats, es procedeix al cessament d’aquests funcionaris, però simultàniament es procedeix a tramitar noves comissions de serveis a favor dels mateixos per a ocupar els mateixos llocs”, postil·la l’informe de l’AVA.

Fonts de la Generalitat Valenciana assenyalen que, seguint la recomanació de l’AVA, la Direcció General d’Administració Local està preparant una normativa que aclarisca el règim jurídic de les comissions de serveis dels habilitats nacionals.