L’Ajuntament de Benidorm indemnitza un finançador confés del PP amb 24,5 milions per una adjudicació anul·lada per la justícia

L’empresari alacantí Enrique Ortiz, finançador confés del Partit Popular, s’embutxacarà 24,5 milions d’euros d’indemnització per l’adjudicació a dit de la construcció i l’explotació de l’estació d’autobusos de Benidorm, que va ser anul·lada per una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El PP, partit que Ortiz finançava il·legalment, ha governat a Benidorm des que Eduardo Zaplana va accedir a l’alcaldia el 1991, amb l’única interrupció del període en què va governar el socialista Agustín Navarro, entre el 2009 i el 2015.

L’aprovació del conveni per a la regularització del contracte tanca un llarg contenciós i obliga Ortiz a tornar a presentar-se a un altre procediment de contractació negociat sense publicitat en les mateixes condicions, en el cas que la nova licitació, aquesta vegada amb convocatòria pública, quede deserta. És a dir, si a la pròxima licitació, oberta a qualsevol empresa que vulga optar a l’adjudicació no es presenta ningú, el constructor tornarà a quedar-se amb l’estació en les mateixes condicions que estableix l’últim contracte vigent.

L’única contrapartida per a Ortiz és l’execució de les faenes de rehabilitació integral del complex, amb un pressupost de 287.141 euros. L’empresari haurà de pagar a més 250.465 euros en concepte de cànons no abonats entre el 2010 i el 2019, cosa que va investigar la Fiscalia. L’ajuntament també ha iniciat els tràmits per a tornar al constructor 784.743 euros en concepte d’avals abonats per Ortiz per respondre a les obligacions derivades de l’explotació de l’estació.

Fa quasi dues dècades, el 16 de setembre de 2002, l’ajuntament, en mans de l’alcalde ‘popular’ Vicente Pérez Devesa, va adjudicar a la UTE Estación de Autobuses de Benidorm el contracte de gestió del servei públic de l’estació d’autobusos, més tard subrogat en Estación de Autobuses de Benidorm SL, una societat en mans d’Ortiz.

El primer contracte va ser validat pel TSJCV en rebutjar un recurs d’una altra empresa. No així la modificació del contracte, aprovada pel consistori el 28 de març de 2003 per equilibrar les pèrdues produïdes amb l’explotació. Una sentència en primera instància del TSJCV, del 23 d’octubre de 2007, va anul·lar la resolució, una decisió confirmada després pel Tribunal Suprem en rebutjar els recursos d’Ortiz i de l’Ajuntament de Benidorm. La modificació havia d’haver-se licitat com un nou contracte, amb la qual cosa tot el procés va tornar a la casella d’eixida.

L’ajuntament va considerar que la pitjor solució era el pagament directe de la indemnització, a causa de les dificultats pressupostàries d’afrontar el pagament de la quantitat estratosfèrica. Així doncs, el consistori va constituir una comissió mixta, amb representació municipal i de l’adjudicatària, per establir de manera consensuada una eixida a l’embolic. Un informe de l’arquitecte municipal va valorar l’obra total construïda sense amortitzacions en 35,4 milions d’euros, una xifra qüestionada per la Intervenció municipal. Una altra taxació, encarregada a Tecnitasa, va rebaixar la xifra a 25,4 milions. Ortiz va interposar un recurs de reposició per la seua disconformitat amb aquesta taxació, aprovada en un ple municipal.

La comissió encarregada de buscar una solució per al llarg contenciós va fixar l’import definitiu de liquidació de les obres, instal·lacions, urbanització i equipaments en 24,5 milions d’euros. El ple de l’ajuntament del 26 d’octubre passat va acordar la resolució i la liquidació per mutu acord del contracte de gestió del servei públic de l’estació d’autobusos, obrint la porta així a una nova licitació del concurs, aquesta vegada amb publicitat i concurrència, en compliment de la sentència del TSJCV.

L’ajuntament, segons el conveni aprovat, haurà de licitar i adjudicar el nou contracte per a la gestió de tot el complex en un termini màxim de sis mesos amb una pròrroga de tres. Si transcorregut el termini la licitació queda deserta, Ortiz tindrà l’obligació d’assumir la concessió en les condicions marcades pel contracte vigent. Això sí, amb 24,5 milions més a la butxaca.