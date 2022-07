L’Ajuntament podrà traure a concurs les obres del nou estadi una vegada caduque l’ATE si el València CF incompleix les condicions

El Govern valencià cedirà a l’Ajuntament de València totes les competències relacionades amb el desenvolupament urbanístic vinculat el nou estadi del València CF si el Consell Jurídic Consultiu (CJC) dona el vistiplau a la caducitat anticipada de l’actuació territorial estratègica (ATE), un pronunciament que arribarà al final de mes, i que implicarà tot seguit l’aprovació de la nul·litat pel ple del Consell.

Com va avançar eldDiario.es, en la seua resolució la Generalitat preveu mantindre al club tota l’edificabilitat prevista (75.000 metres quadrats de residencial i 40.000 de terciari) per una qüestió d’interés general, però condicionant l’atorgament de les llicències per a desenvolupar el terciari i les torres d’habitatges del vell Mestalla al fet que el València CF haja complit tots els seus compromisos.

A partir d’aquest moment, serà el consistori el que establisca els terminis i les condicions que s’han de complir perquè s’execute el nou estadi, el poliesportiu i els habitatges de la parcel·la del vell Mestalla i el que decidisca si exigeix noves garanties econòmiques, cosa que no farà la Generalitat.

En qualsevol cas, com va recordar la vicealcaldessa Sandra Gómez, llevat que se signe un nou conveni, les condicions seran les establides en els convenis del 2005 i el 2007, cosa que implica d’entrada un aforament mínim de 70.000 espectadors per al nou estadi.

Així doncs, tot el projecte quedaria sota el paraigua legal dels àmbits estratègics de qualificació urbana inclosos en l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), una figura similar a les ja desaparegudes ATE que permet establir condicions i requisits per al seu desenvolupament.

A més, el València CF perdria la garantia d’1,1 milions depositada al seu moment i la condició de promotor que li atorgava l’ATE, encara que això en la pràctica no té gran transcendència, més enllà que, com qualsevol propietari amb terrenys a edificar, es regiria per la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (Lotup).

Això suposa que el València haurà d’iniciar les obres en els terminis establits en l’article 188 de la Lotup, en els termes que marque l’Ajuntament de València, ja que, en cas contrari, la corporació municipal tindrà l’opció d’aplicar l’execució forçosa tal com estableixen els articles 194 i següents de la Lotup.

Aquests articles venen a dir que, quan un propietari de sòl incompleix els terminis previstos per a edificar, l’Ajuntament mateix té una sèrie de mecanismes per a forçar l’execució de les obres, entre aquests, “la substitució forçosa” que es farà “mitjançant l’aprovació d’un programa d’actuació aïllada a executar per la persona adjudicatària seleccionada en règim de concurrència pública”. El règim de substitució forçosa “legitima qualsevol persona física o jurídica, amb capacitat suficient, per a promoure un programa d’actuació per a l’edificació d’un solar, la rehabilitació d’un edifici i, si escau, la realització de les obres d’urbanització”.

Segons la normativa esmentada, “el procediment per a la selecció de la persona adjudicatària, prèvia anàlisi de la viabilitat econòmica del desenvolupament de l’actuació, s’iniciarà, d’ofici o a instàncies de persona particular, per l’alcalde o alcaldessa mitjançant la convocatòria de concurs d’acord amb el que s’estableix en l’article 196 d’aquest text refós, en què es disposa aquesta per a programes d’actuació aïllada i, supletòriament, la regulació de les actuacions integrades”.

Si quedara desert el concurs, “l’ajuntament podrà canviar la forma de gestió per venda forçosa o expropiació forçosa o es convocarà de nou concurs en el termini de sis mesos, amb rebaixa del preu tipus establit per a la licitació en un 25%. Si el segon concurs també quedara desert, l’ajuntament, en el termini de sis mesos des de la resolució que declare desert el concurs, iniciarà el procediment per a la venda forçosa o l’expropiació forçosa”.

Encara que és molt improbable que s’arribe a aquest punt, en virtut d’aquesta forma normativa l’Ajuntament es guarda un as en la mànega en cas que el València CF incomplisca, tenint en compte els compromisos adquirits perquè el nou estadi estiga en condicions amb vista a la possible celebració de la Copa del Món 2030 a Espanya i Portugal, en què el coliseu de l’avinguda de les Corts Valencianes figura entre els 15 candidats a acollir partits de la competició.