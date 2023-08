L’alcalde del PP de Benidorm propícia una pilota de 20 milions en pisos de luxe: “Actua de comercial del promotor”

Una de les promotores valencianes més grans, l’empresa TM Grupo Immobiliario de Pablo Serna Lorente, ha aconseguit una “pilota” de 20 milions d’euros a Benidorm, la localitat governada pel popular Toni Pérez, successor de Carlos Mazón al capdavant de la Diputació d’Alacant. Tot això, segons denuncia el PSPV-PSOE, a costa de la construcció d’habitatge protegit.

El grup socialista a Benidorm ha denunciat la pilota milionària de l’empresa urbanitzadora del Pla Parcial 2/1 Ponent del Pla General, Villaviñas SLU, pertanyent al grup TM, per la construcció d’una torre eòlica. El portaveu adjunt del PSPV-PSOE, Sergi Castillo, ha explicat que TM no podia construir habitatges en la parcel·la ZC1, on el Pla General del 1990 tan sols permetia una safata comercial de 3.470 metres quadrats útils.

A instàncies del promotor, es van aprovar dues modificacions. D’una banda es va admetre en l’ús terciari l’allotjament temporal, permetent la construcció d’hotels i apartaments turístics i, de l’altra, es va duplicar l’edificabilitat original de la parcel·la, que va passar de 3.470 a 7.040 metres quadrats útils. “El resultat és que es construiran 100 apartaments turístics, un supermercat i dues plantes de soterrani, terrasses, piscines, hall, restaurants, sales de reunions, garatges… on només anava una petita safata comercial”, ha afirmat Castillo.

“Segons els preus de comercialització de la zona –380.000 euros per apartament–, la constructora pot obtindre 38 milions d’euros, dels quals, descomptades les despeses de construcció, que sent generosos podem situar-les gairebé en el 50%, li deixa un benefici de quasi 20 milions d’euros”, afig el portaveu adjunt socialista.

Castillo ha indicat que tot el procés s’ajusta a la llei i compta amb els informes favorables, “però no per això deixa de ser èticament el que coneixem com una autèntica pilota”. “La monetització de la plusvàlua generada per l’aprofitament ascendeix a 1,5 milions d’euros, segons els informes i les valoracions dels tècnics municipals, en què s’inclou el cost de 150.000 euros de l’estudi de recerca i desenvolupament del projecte eòlic, una quantitat molt menuda que justifica una operació molt gran”, ha afegit.

A aquesta compensació econòmica per la plusvàlua generada se suma la cessió d’una pedrera regenerada i uns metres al voltant de la torre. “El Pla General no preveia aquesta torre d’apartaments ni molts altres edificis que són fruit del Pla Reforma Interior (PRI) i de modificacions que es porten a ple i que creiem que compensen molt poc Benidorm”, ha afegit. “La cosa més lògica és que s’haguera alçat aquesta torre en algunes de les altres parcel·les propietat de TM, on sí que podia fer-ho. Això no s’entén”, ha afegit.

El regidor socialista ha criticat que es construïsquen milers d’“habitatges per a rics” en aquest pla parcial i no es cree cap habitatge social protegit, “tal com va anunciar el PP en campanya”. “El problema principal de la gent de Benidorm és la falta d’habitatges a preus assequibles i ací s’aproven modificacions i reformes del Pla General perquè TM puga construir pisos de luxe, sense tindre en compte les necessitats de la població. No hi ha política d’habitatge”, ha denunciat.

Sergi Castillo va denunciar en el ple celebrat dilluns que l’alcalde de Benidorm, Toni Pérez, i la regidora d’Urbanisme, Lourdes Caselles, “a vegades sembla que actuen més com a comercials de TM que com a representants de la ciutadania” i va afegir: “A nosaltres ens paguen els ciutadans amb els seus impostos, no els promotors que construeixen apartaments per a un nivell adquisitiu que molt pocs ciutadans de Benidorm es podrien permetre”.

Sense pista d’atletisme

L’edil socialista va denunciar en el ple “un incompliment més” del Govern del PP, en referència a l’anunci sobre la pista d’atletisme de Ponent fet per l’alcalde el 16 de febrer de 2022. Aquell dia, el primer edil va organitzar un acte solemne al costat d’una de les torres de TM (Sunset Waves) envoltat de veïns i de representants dels clubs d’atletisme.

“L’alcalde va proferir diverses falsedats de les quals ha de donar compte. Va dir que l’execució tindria un termini d’un any i mig, és a dir, que podríem gaudir-ne la tardor del 2023. Va afirmar que conviuria amb l’altra pista d’atletisme de les Foietes durant un temps. I finalment que la pagaria l’agent urbanitzador, el grup TM”, ha recordat Castillo.

El regidor socialista ha lamentat que “ja ha passat un any i mig i ni estan preparats els terrenys ni està construïda la pista, ni podrà conviure amb la de les Foietes, que ja no existeix”. “I falta veure si la paga l’urbanitzador o no”, conclou Castillo.