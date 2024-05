L’alcaldessa de València afirma que la moratòria per a apartaments turístics durarà un any i prohibirà els megacreuers el 2026

València comença a posar límit als problemes que genera l’excessiva turistificació de la ciutat. L’alcaldessa del PP, María José Catalá, va informar divendres de dues mesures importants que tenen a veure amb limitacions dels apartaments turístics, d’una banda, i, de l’altra, amb els megacreuers.

En el cas dels habitatges d’ús turístic, Catalá va confirmar que el ple de l’Ajuntament de València aprovarà el dimarts 28 de maig una moratòria, tal com va avançar elDiario.es. En virtut d’aquesta moratòria, que tindrà una vigència d’un any prorrogable a un segon any, es paralitzaran les autoritzacions per a posar en marxa nous apartaments tant en baixos d’edificis com en la resta de les plantes. No obstant això, no afectarà els edificis dedicats en exclusiva a apartaments turístics, ja que es consideren una activitat econòmica equiparable a un hotel, per la qual cosa no els afectarà la suspensió.

“L’objectiu és fer una bona regulació i evitar la proliferació d’aquest fenomen que afecta totes les grans ciutats i també deixar temps per veure si el ministeri també coordina un marc comú per a totes les ciutats d’Espanya”, va dir Catalá en un acte organitzat per Las Provincias.

Quant als megacreuers, als quals ja estan posant-se posant límits en altres ciutats, com Barcelona, Catalá va anunciar que “el 2026 es limitarà la possibilitat que aquests megacreuers vinguen a la ciutat de València; els que siguen més reduïts, d’un altre perfil i que generen una riquesa a la ciutat, es mantindran, però el 2026 les ciutats flotants deixaran de vindre a València”. Des de l’equip de Catalá no van concretar a quin tipus de vaixell quant a dimensions i capacitat es refereixen quan parlen de megacreuers.

La portaveu municipal del PSPV, Sandra Gómez, candidata socialista al Parlament Europeu, va assegurar sobre la moratòria que es tracta “d’un anunci electoralista que es fa el primer dia de campanya de les europees, però que no té voluntat real que canvie res” i va assegurar que “Catalá és conscient del malestar que hi ha a la ciutat amb els apartaments turístics il·legals que ella mateixa ha propiciat i té por que li passe factura en aquesta campanya”. Per a Gómez, la moratòria “arriba tard i arriba malament, perquè hi ha més de 3.500 apartaments turístics il·legals que s’han obert durant el seu mandat i per això exigim que la mesura siga retroactiva i que puga aplicar-se a aquests apartaments il·legals”.

La portaveu de Compromís per València, Papi Robles, va presentar en el registre municipal les primeres 271 denúncies ciutadanes d’apartaments irregulars que han arribat a través de la web quenotetiren.com en tan sols tres dies. Robles va destacar que “des de Compromís hem hagut d’actuar davant la inacció de Catalá i Mazón. Ara esperem que facen la seua part de la faena, que és enviar el cos d’inspecció per a confirmar totes aquestes denúncies i tancar els establiments que operen de manera irregular”.

La portaveu de Compromís va recordar: “Fins a quatre vegades hem instat Catalá a instaurar una moratòria de les llicències d’apartaments turístics a la ciutat i s’hi ha negat de manera rotunda. Mazón té en un calaix la proposta que vam tramitar des del govern local de Joan Ribó per a declarar zona tensada la nostra ciutat. Però nosaltres continuarem insistint”.

Crítiques de la patronal d’apartaments turístics

El president de l’Associació Valenciana d’Habitatges de Lloguer de Curta Estada, Eric Sanjaime, va criticar l’anunci de l’alcaldessa de València, María José Catalá, d’aplicar una moratòria als habitatges d’ús turístic (HUT) “sense reunir-se amb el sector per a buscar solucions reals i amb la intenció clara de perjudicar-lo per a afavorir altres interessos”.

La moratòria hauria d’estendre’s “a qualsevol mena d’activitat turística, fins i tot als projectes hotelers que estan en marxa i que suposen canvis d’ús d’edificis complets”. Perquè el turisme “no són només els habitatges turístics, sinó també els hotels, els locals d’oci i de restauració, o creuers”, va assegurar.

“Ens fa l’efecte que les intencions reals de Catalá no siguen afavorir la regulació del turisme, sinó els interessos dels hotels” va apuntar Sanjaime, que va assenyalar les vinculacions del PP amb la patronal hotelera. Així doncs, va recordar que l’actual consellera de Turisme, Nuria Montes, va ser secretària de l’Associació Empresarial Hotelera i Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec) abans d’arribar al Consell.