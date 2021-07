L’ampliació de la CV-60, el projecte que desperta la defensa de l’horta de la Safor

L’ampliació de la carretera CV-60 a la comarca de la Safor és un projecte que impulsa la Conselleria de Política Territorial, Obres Pública i Mobilitat i que suposa construir un traçat de 7,12 quilòmetres amb un pressupost de 66 milions d’euros. Transcorre per zones d’horta. Aquesta nova carretera consisteix en una via ràpida de quatre carrils i suposa una variant paral·lela a l’actual carretera, connecta l’AP-7 i l’N-332 i transcorre per huit municipis (Palma, Beniflà, Potries, la Font d’en Carròs, Rafelcofer, Beniarjó, Bellreguard i Almoines).

Però l’exposició pública del projecte el mes de juliol, en ple estiu, ha causat sorpresa en la zona, ha despertat la defensa de l’horta històrica d’aquesta comarca i ha posat en contra seua els ecologistes. També ha enfrontat políticament el PSPV, que defensa la carretera impulsada per una de les seues conselleries, i Compromís, que la rebutja i fins i tot ha arribat a presentar-hi alternatives.

Aquesta ampliació de la CV-60 és una part final d’una carretera que connecta l’A-7 a l’interior des de l’Olleria (la Vall d’Albaida) i arriba a Beniflà (la Safor). Una infraestructura que connecta l’interior amb la costa i que ha sigut reivindicada tant per empresaris que volen portar els seus productes a la costa com per facilitar l’accés del turisme a la platja.

Des del PSPV es qualifica la CV-60 d’un “eix clau” que “vertebra les comarques centrals, la Vall d’Albaida, el Comtat, la Canal de Navarrés, l’Alcoià, la Safor, la Costera i la Marina Alta i la Marina Baixa”. En un comunicat, l’executiva provincial considerava que és “vital i necessària” per al desenvolupament i la connexió de les Comarques Centrals, que comprenen un total de 185 municipis amb una població de 850.000 habitants, i que, en paraules de la secretària general del PSPV de la província de València, Mercedes Caballero, és “una infraestructura potencial per a dinamitzar aquestes comarques, per al seu desenvolupament econòmic, la seua mobilitat i per a l’arrelament en els municipis en perill de despoblació”. La líder provincial també demanava diàleg amb l’Administració per al seu desenvolupament, i convidava a utilitzar “amb rigor” les al·legacions al projecte, que considera “obert de manera transparent a la participació pública”.

De la seua banda, Compromís va celebrar aquesta setmana l’assemblea comarcal de la Safor-la Valldigna, per analitzar la trobada que van mantindre dilluns els quatre alcaldes del partit de Potries, Bellreguard, Palmera i Rafelcofer, amb el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Arcadi España. En aquesta trobada la coalició va ratificar el seu rebuig al projecte, però el va acompanyar d’una proposta alternativa. La secretària comarcal, Jacinta Rubio, assegurava que la coalició valencianista “ha encomanat a un equip tècnic la redacció de propostes alternatives a l’actual projecte de la CV-60. L’objectiu és trobar una alternativa que minimitze l’impacte ambiental, sense renunciar a millorar la connexió de les comarques centrals i buscant una solució a la problemàtica de l’N-332 al pas per Bellreguard, Palma, l’Alqueria de la Comtessa i Oliva”.

Crítiques dels ecologistes

Arran d’aquest projecte ha sorgit un moviment de defensa de l’horta comarcal que encapçala el col·lectiu Per l’Horta de la Safor, un col·lectiu que està mobilitzant i organitzant la població a través de manifestacions, sessions explicatives, jornades lúdiques i campanyes intenses en xarxes socials per divulgar la seua lluita. A més també estan encarregant-se de la coordinació per a la recollida de les al·legacions contra el projecte.

Aquesta organització ha arribat a fer els seus propis càlculs de cost/benefici. Així doncs, sobre el benefici que s’esgrimeix de l’estalvi de temps, assenyalen que en el nou tram de 7,12 km (amb dues parts de velocitats limitades a 100 i 80 km/h) es tardaria 4 minuts i 41 segons, mentre que les carreteres actuals, millorant-ne les connexions, tindrien un recorregut de 6,28 km (i una velocitat màxima de 50 km/h) i suposarien un temps de 7 minuts i 31 segons. “En total la prolongació de la CV-60 només estalviaria 2 minuts i 50 segons”. Aquest temps “a canvi d’arrasar 614.109 metres quadrats de l’horta històrica de la Safor, unes 739 fanecades o 100 camps de futbol”.

També qüestionen que hi haja hagut una fase de consulta, debat i participació veïnal. Recorden així que el projecte es va publicar en el web de la Generalitat el 21 de juny. Es tracta d’un document de 1.756 pàgines i 520 plànols per a consultar fins al 30 de juliol. Asseguren que amb aquests condicionants, no tenen marge de temps ni de maniobra, i que es vol aprovar “una obra desfasada sense una justificació real”. Arriben a fer una crítica a alguns ajuntaments (sense anomenar-los) assegurant que “sembla que molts ajuntaments tenen ordres directes d’afirmar constantment que la carretera es farà ‘sí o sí’”.

Altres veus, com la de l’expert en transport i doctor en economia Vicente Torres, adverteixen de la fragilitat del terreny de l’horta, com és el cas de la Safor, i qüestionen el pretés benefici que s’obtindria a canvi. Torres, en un article d’opinió publicat en elDiario.es, recorda que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va difondre al setembre del 2020 un document per al debat de l’estratègia de mobilitat per a Espanya en què s’assenyala que “la legislació obliga a la realització d’estudis de rendibilitat social de les noves actuacions... Aquests estudis tendeixen a vegades a sobreestimar la demanda i a subestimar els costos de construcció i explotació; la decisió sobre la construcció i les característiques de la nova infraestructura ha sigut presa per endavant i no és el resultat de l’anàlisi cost-benefici”. Per això suggereix que les administracions escolten les veus crítiques, aposten pel consens i –com apunten també des de Per l’Horta de la Safor–, “comencen per la cosa més senzilla, connectant les carreteres existents”.