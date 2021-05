L’Arena de València es prepara per començar a alçar l’estructura i manté la previsió d’inauguració el 2023

El 29 de juny de l’any passat van arrancar les obres de la que serà, sens dubte, una de les instal·lacions que seran referent de la ciutat. El Casal Espanya Arena de València, tal com el va batejar el promotor del projecte, l’empresari Juan Roig, es prepara per començar a alçar l’estructura complint fins ara amb els terminis previstos.

Segons informen des de Licampa 1617 SL, l’empresa patrimonial de Roig creada per promoure la construcció del recinte, en aquests moments el projecte està “en la fase 1, en què ja s’ha excavat tot el terreny fins a dos metres i actualment s’executen els murs pantalla i el sistema de drenatge del nivell freàtic”.

A més, afigen que “la previsió d’inici de la fase 2 és a l’estiu del 2021, que està centrada en l’estructura del recinte”.

D’aquesta manera, “el propòsit i la planificació continua sent fer-ne la inauguració el 2023”, però adverteixen que davant un projecte d’aquesta magnitud, que és “el primer que es construeix a València”, cal ser “cauts davant possibles imprevistos que pogueren sorgir durant tot el període que resta”.

Com va avançar elDiario.es, per mitjà d’una concessió, l’Ajuntament va cedir els terrenys durant 50 anys a l’empresa per a l’execució del pavelló, que a canvi ha d’abonar a la corporació al voltant de 200.000 euros anuals en concepte de cànon.

Una vegada acabe el període de la concessió de 50 anys, el recinte revertirà a favor de la ciutat. Integrat en la mateixa actuació i també amb càrrec a l’empresa de Roig se suma la construcció d’un parc públic amb zones verdes i una nova i moderna infraestructura per al col·legi públic Les Arts, que es traslladarà a uns terrenys pròxims.

En aquest sentit, fonts de Licampa 1617 SL comenten que les obres del nou col·legi públic Les Arts van arrancar al novembre de l’any passat i en aquests moments l’estructura està pràcticament acabada: “Els pròxims passos són les faenes relatives a instal·lacions i acabats que donaran forma a aquest nou centre educatiu, que substituirà l’actual col·legi públic Les Arts i que té prevista la inauguració en el curs escolar 2021-2022”.

El projecte Arena és una iniciativa personal i altruista de Juan Roig, i fruit de la col·laboració i la iniciativa publicoprivada, que busca dotar la ciutat d’un recinte multiusos que posicione València i la Comunitat Valenciana com a referent mundial per a acollir actes esportius, culturals i d’entreteniment de primer nivell nacional i internacional.

Característiques del Casal Espanya Arena de València

El pavelló se situa sobre la parcel·la adjudicada de 21.500 metres quadrats situada als carrers d’Àngel Villena, Bomber Ramon Duart i Antonio Ferrandis (al costat de L’Alqueria del Basket i el Pavelló Font de Sant Lluís) de València, tindrà una capacitat màxima de 15.600 espectadors en mode bàsquet i de 18.600 en mode concert. Íntegrament, aquest espai ocuparà una superfície total construïda de 47.000 metres quadrats aproximadament.

A més, aquest espai tindrà un aparcament subterrani i part en altura, amb aproximadament 1.300 places. També es construirà de manera annexa la nova seu del València Basket Club, una sala multiusos per a múltiples disponibilitats de 1.200 metres quadrats, zones de restauració, àmplia oferta de localitats, terrasses i zones prèmium.

La instal·lació estarà dotada amb la tecnologia més avançada i els últims mitjans tècnics per a la retransmissió i el seguiment de tota mena d’espectacles.

Per a aquest primer any la inversió prevista, que se sufragarà totalment amb el patrimoni personal de Juan Roig, és de 26 milions d’euros del total dels 220 milions d’euros previstos per al finançament de tot el projecte.

A més, segons l’últim informe fet per l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie), aquest espai contribuirà a generar aproximadament 300 llocs de treball (directes i indirectes) i un impacte econòmic (PIB) a la ciutat de València superior a 10 milions d’euros anuals.