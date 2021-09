L’Audiència de Castelló anul·la l’absolució de l’empresari Ángel de Cabo i el torna a asseure en el banc dels acusats per haver defraudat Hisenda

L’empresari Ángel de Cabo, propietari de Nueva Rumasa i Marsans, va marcar una fita en la història judicial espanyola: l’Audiència Nacional li va imposar la fiança més alta que es recorde (50 milions d’euros). De Cabo i la seua mà dreta, Iván Losada Castell, acaben de rebre un altre colp judicial en un assumpte menor pel qual havien sigut absolts per la titular del Jutjat Penal número 3 de Castelló, relatiu a un presumpte frau a Hisenda per haver ocultat dos milions d’euros. La secció segona de l’Audiència Provincial de Castelló ha declarat nul·la la resolució, i ha pegat de passada una severa garrotada a la jutgessa, i ha tornat la causa a un jutjat penal perquè un magistrat diferent celebre un segon judici oral i dicte una nova sentència.

Iván Losada ha estat ficat de ple en els nombrosos judicis que ha protagonitzat Ángel de Cabo. Losada ja va ser condemnat a un any de presó per l’Audiència Nacional per un delicte continuat d’apropiació indeguda dels diners dels clients de Marsans. Poc després de la condemna, Losada va aparéixer com a organitzador de festes a Castelló. El seu germà, l’empresari Jaime Luis Losada Castell, representant de la constructora de Gürtel, ha sigut condemnat fa poc a tres anys de presó per haver ocultat a Hisenda pagaments d’obres públiques mitjançant empreses pantalla, tal com va informar elDiario.es.

Els acusats, juntament amb l’empresari Alfonso María Egusquiza Gómez (administrador únic de Belqueba SA), haurien incorregut en “manipulacions comptables” en l’impost sobre societats amb la mercantil Belqueba SA, dedicada a la promoció immobiliària. L’empresa mantenia habitatges de la promoció Karilo Golf, a la localitat castellonenca de Sant Jordi, per un valor de 11,2 milions d’euros. Així doncs, Belqueba SA va rebre factures de la seua filial Espaprosa per un import d’1,1 milions corresponent a execucions d’obres de la promoció i que es van comptabilitzar com a despesa.

Les existències finals dels comptes de la immobiliària haurien d’haver reflectit el 2008 una suma de totes dues quantitats (12,4 milions) però només hi van anotar 10,3 milions, “la qual cosa no pot considerar-se una mera errada de comptabilització, sinó una maniobra de minoració dels ingressos. “Fent constar un resultat comptable fals i inferior al real” (concretament un resultat negatiu d’1,4 milions davant del real de 669.853 euros), els acusats tenien l’“únic propòsit de defraudar la Hisenda pública”, que va deixar d’ingressar 174.694 euros.

Un testimoni, recorden els magistrats de l’Audiència de Castelló, va relatar que les ordres les donava Ángel de Cabo, que impartia les instruccions sobre la comptabilitat. Els altres acusats eren “testaferros” de l’empresari, segons l’Advocacia de l’Estat. Jaime Luis Losada Castell, el germà de l’acusat condemnat per haver defraudat tres milions a Hisenda, també va ser apoderat mancomunat de la immobiliària Belqueba SA.

La resolució qüestiona de pla la sentència de la titular del Jutjat Penal número 3 de Castelló, que va absoldre els tres acusats per no poder individualitzar la conducta de cadascun ni poder acreditar el pretés concert per a defraudar Hisenda. La jutgessa s’inclina cap a les conclusions del perit dels acusats davant de l’informe i la declaració de la inspectora d’Hisenda.

Les sis pàgines que va redactar la magistrada valorant la prova practicada “no deixa de ser una mena de resum crític que no és pròpiament valoració probatòria”, retrau alt i clar la secció segona de l’Audiència Provincial de Castelló.

La sentència “oblida i deixa enfosquida la dada més substàncies o incisiva” de les acusacions, exercides pel ministeri fiscal i Hisenda. D’aquesta manera, reflectir 10 milions d’euros en els seus comptes (en lloc dels 12 milions reals) “no pot considerar-se com a mera errada de comptabilització, ni de ball de xifres, sinó una maniobra de minoració” per a rebaixar la base imposable en dos milions. A més, no és lògic, afirma la resolució, que “es menysvaloren els actius d’una mercantil sense cap taxació”.

El perit de la defensa va reconstruir la comptabilitat sense documentació clau

Els magistrats critiquen també el dictamen del perit de part a qui titlen d’“aprofitat”, pel fet d’haver dictaminat “de manera descontextualitzada” o “a misses dites” la pretesa depreciació dels actius de la immobiliària. “No s’ha vist cap documentació indicativa d’una rebaixa d’expectatives de vendes de la promoció Karilo [Golf] en ofertes i preus, precontractes [o] reserves frustrades”, assenyala.

L’Audiència de Castelló recorda que les conseqüències de la crisi “només es van reflectir comptablement en empreses del sector immobiliari a partir del 2011 i el 2012”. “I és lògic, doncs, que l’any 2008 no podia percebre’s, fins i tot encara que s’hagueren donat els primers símptomes, com una cosa més enllà d’allò conjuntural o passatger com en èpoques anteriors van poder donar-se aturades i arrancades en aquest sector subjecte a vaivens que són de coneixement comú”, afig.

A més, el perit de la defensa va reconstruir “molt de temps després” la comptabilitat. Un informe de l’auditor reconeixia, per si no fora prou, que no va poder verificar la imatge comptable de la mercantil “ni a favor ni en contra”. “La raó és cridanera”, assenyalen els magistrats: “Els va faltar documentació, faltaven actes i documents sobre despeses, faltaven respostes d’advocats, de bancs”. Així doncs, per a l’Audiència de Castelló resulta “una miqueta sorprenent” que un perit fora capaç de reconstruir la comptabilitat de Belqueba SA sense la documentació de la qual no va disposar l’auditora.

Ángel de Cabo i els seus pretesos testaferros tornen (una altra vegada) al banc dels acusats.