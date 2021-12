L'Audiència de València absol l'exdirectora de l'IVAM per la compra de les obres pòstumes de Gerardo Rueda

La secció cinquena de l'Audiència Provincial de València ha absolt Consuelo Císcar, exdirectora de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), per la compra de les obres pòstumes de l'escultor Gerardo Rueda. José Luis Rueda, hereu de l'artista, i Juan Carlos Lledó, exdirector econòmic financer del museu, també han sigut absolts.

La resolució no ha detectat irregularitats en els contractes per la venda de les escultures al museu. El tribunal no aprecia en la conducta dels acusats "el requisit de l'engany", perquè les obres del citat escultor venudes a la pinacoteca pública eren autèntiques i el preu que es va pagar per elles "va ser encertat o en el seu cas molt beneficiós".

Aquesta causa abordava el presumpte frau perpetrat per la llavors cúpula directiva de l'IVAM mitjançant la compra, amb càrrec als fons públics, de 58 reproduccions d'obres de l'artista ja mort Gerardo Rueda.

Així, l'Audiència Provincial de València ha decidit absoldre els tres acusats en no acceptar la concurrència "del requisit de l'engany" i concloure que les peces en qüestió eren autèntiques.