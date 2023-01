L’augment de la indemnització que demana la Generalitat Valenciana dona una setmana de respir a Camps en el judici de Gürtel

Francisco Camps, expresident de la Generalitat Valenciana, ha acudit dilluns la seu en San Fernando de Henares (Madrid) de l’Audiència Nacional (AN) al judici per les adjudicacions de l’executiu autonòmic que va presidir entre el 2003 i el 2011 a la trama *Gürtel. En l’altra sala del mateix recinte judicial s’asseien en el banc 47 acusats de formar part de la banda motera de Los Ángeles del Infierno, que s’enfronten a peticions de pena que sumen més de 300 anys de presó per una llarga llista de presumptes delictes com organització criminal, extorsió, amenaces, coaccions, prostitució, detenció il·legal, tinença il·lícita o blanqueig.

Jupes de cuir i jaquetes i corbates davant de togues en la mateixa seu de l’Audiència Nacional. De fet, el mateix Francisco Camps, que s’enfronta a una petició de pena de dos anys i sis mesos de presó per part de la Fiscalia Anticorrupció, va proposar en una conferència celebrada la setmana passada en el Casino d’Agricultura de València davant un grup de fidels campistes que l’AN jutge exclusivament causes de crim organitzat i narcotràfic i abandone les investigacions de corrupció.

La primera sessió, prevista per a dilluns, s’ha suspés fins a la setmana que ve després de poc més de mitja hora de qüestions prèvies per part de les defenses. La Generalitat Valenciana, que exerceix l’acusació particular, ha modificat el seu escrit inicial per demanar una indemnització més alta en concepte de responsabilitat civil per les adjudicacions i els contractes menors del Govern de Camps a la trama del cas *Gürtel. L’escrit de conclusions provisionals de l’Advocacia de la Generalitat modificat a l’alça i presentat aquest mateix dilluns no ha pogut ser traslladat a les parts, segons ha reconegut el president del tribunal.

“El contingut d’aquest escrit, vostés el desconeixen i al tribunal li ha arribat hui, per la qual cosa ha sigut impossible donar-li trasllat. Del contingut depén la seua defensa”, ha explicat el jutge José Antonio Mora, antic magistrat de l’Audiència Provincial de València. El president del tribunal ha lamentat que “no quedava més remei” que interrompre durant una setmana l’inici del judici per evitar indefensions als acusats i possibles nul·litats.

“És una cosa que ocorre en aquesta mena de processos”, ha matisat el jutge, que ha apostat per respectar en la mesura que siga possible el cronograma marcat per al judici. Les defenses, especialment la de Francisco Camps, havien protestat per la falta d’accés a part de la documentació de la causa. “Hi ha documents a què no podem entrar”, ha dit el lletrat Pablo Delgado, que s’encarrega de la defensa de l’expresident autonòmic, absolt el 2012 per un jurat popular de la causa dels vestits del cas Gürtel. Així doncs, algunes de les parts han tingut problemes tècnics per a accedir a l’iCloud (el núvol que emmagatzema la documentació).

El magistrat José Antonio Mora, en una postura prudent i garantista, ha explicat que la possible indefensió per a alguna de les parts personades “lamentablement” podria donar lloc a una “nul·litat” i al fet que el judici haguera de “tornar a començar tres mesos o dos anys després”. El tribunal, d’altra banda, ha optat perquè el judici “no tinga demores” addicionals i no ha modificat el calendari fixat. “Intentarem anar avançant durant aquests dies. Respectarem els horaris. Lamente la suspensió però són coses que passen”, ha dit el jutge.

1,8 milions en adjudicacions a la trama

Camps, per part seua, en declaracions a l’entrada a l’Audiència Nacional, ha assegurat que no es va emportar “un sol euro a la butxaca” per les adjudicacions a la trama Gürtel. “No hi ha malversació, enriquiment injust o diners per al PP. Són contractes que l’Advocacia de la Generalitat ja va dir en el seu moment que estaven ben fets”, ha afirmat.

No obstant això, diversos acusats, incloent-hi ex-alts càrrecs del seu Govern i membres de la trama Gürtel com Álvaro Pérez El Bigotes, antany “amiguito del alma” de Camps, han aconseguit pactes de conformitat amb Anticorrupció i han confessat per escrit que la intermediació de l’expresident ‘popular’ va permetre a la xarxa corrupta obtindre adjudicacions per 1,8 milions d’euros.