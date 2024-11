L’avís que sí que va arribar: la Universitat de València va constituir un comité de crisi per a suspendre les classes dilluns

La Universitat de València (UV) va enviar dilluns a la vesprada un comunicat a tots els seus estudiants en què anunciava la suspensió de les classes per la previsió de pluges fortes. Durant el matí de dimarts, es va acordar suspendre tota l’activitat docent, administrativa, investigadora i cultural en tots els campus i instal·lacions universitàries. L’avís, que decretava el nivell 3 d’emergència, va arribar a les 12 del migdia a tota la xarxa del campus: 50.000 estudiants, 3.000 treballadors de personal tècnic, administració i serveis de suport i més de 5.000 professors.

La UV compta amb el seu propi comité d’emergències, coordinat amb els serveis autonòmics i un sistema d’alerta propi que té cinc nivells: des del zero, que correspon a la normalitat, fins al quatre, que comprén l’evacuació immediata de les instal·lacions. L’adopció dels nivells està estretament vinculada al sistema d’emergències de la Generalitat, així com als avisos d’Aemet i les alertes municipals en cada municipi on hi ha campus, expliquen fonts del gabinet de la rectora. D’aquesta manera pot haver-hi un nivell d’alerta diferent per a cada campus en funció de les circumstàncies del territori en què se situe, afirmen.

El comité es va crear fa cinc anys a proposta de la rectora, Maria Vicenta Mestre, i està integrat per un equip multidisciplinari: els serveis essencials per al funcionament i la seguretat de la universitat i de prevenció de riscos, els responsables de la docència, professorat i el personal directiu. Es va constituir pensant en les emergències per pluges, que són les que més impacten a la Comunitat Valenciana. Les decisions es basen en funció de la climatologia, de l’estat de la xarxa viària i de sistemes de transports, a més de la pròpia infraestructura de la universitat. “L’equip i els criteris són amplis”, assenyalen aquestes fonts.

Dilluns, el comité va declarar amb anticipació el nivell 2 –suspensió d’activitats docents– i, “quan vam veure les alertes roges i vam valorar riscos possibles per a la mobilitat, vam prendre la decisió de suspensió de totes les activitats”, és a dir, declarar el nivell 3. “Va ser una decisió molt meditada i treballada”, exposen fonts de la Universitat, que recorden que la suspensió afecta disparitat d’investigacions i laboratoris. El principi d’actuació, afirmen, és l’anàlisi de situació i la valoració de risc amb principis de prudència i de seguretat de les persones. “Són decisions que no es poden prendre a la lleugera”, exposa l’equip de direcció de la Universitat, que sempre actua amb un dia d’antelació. Els avisos als alumnes i a tot el sistema universitari van ser fonamentals.